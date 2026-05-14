Es el animal más difícil de encontrar y lo captaron en Mendoza: hay solo 2200 ejemplares en el mundo

Ocurrió lo imposible. Uno de los animales más difíciles de encontrar en el planeta fue registrado en la provincia de Mendoza y tanto científicos como habitantes terminaron sorprendidos por el hallazgo. Se trata de una especie de la que quedan solo 2200 ejemplares en todo el mundo. El animal en cuestión es el gato andino, un felino que habita mayormente en las regiones montañosas de los Andes. De hecho, es natural de América del Sur y se distribuye en zonas de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

El pequeño gato fue captado por cámaras de la organización Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina dispuestas en una zona cercana al Área Natural Protegida La Payunia ubicada en la ciudad de Malargüe. Si bien es un animal escurridizo ya había sido visto en años anteriores en otros sectores montañosos.

Desde la organización comentaron que vienen monitoreando el comportamiento del felino desde hace mucho tiempo gracias al testimonio de un productor que se encontró con la especie.

En diálogo con MDZol, María José Bolgeri, doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de WCS Argentina, sostuvo que el hallazgo de este gato andino en Malargüe es de gran importancia para la conservación de la especie. "Cada hallazgo es una gran noticia, nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos", explicó. Además, indicó que en esta área en particular no se lo había visto en otras oportunidades.

Cómo fue captado el gato andino en Mendoza

El Área Protegida de La Payunia tiene 665 mil hectáreas y es una de las más grandes del país. El ecosistema natural que conforma el territorio es sumamente apto para la conservación del gato andino. Además viven otras especies como el cóndor, el zorro colorado, el puma y el choique. También habita el lagarto de las rocas de la Payunia, originario de esta zona.

Tal como se pueden ver en las imágenes difundidas el gato andino se encuentra entre las rocas merodeando la zona de La Payunia sigilosamente. Por ser tan solitario y esquivo es conocido como "fantasma de los Andes" y suele tener más actividad durante el amanecer y el anochecer. Por eso, el reciente avistamiento implica un gran avance para los científicos que trabajan con su conservación.

Bolgeri aseguró que también es de suma importancia el aporte que puedan hacer los productores, pobladores y trabajadores del Área Protegida porque "permiten conocer en detalle la distribución de la especie y las amenazas a las que puede enfrentarse".

El gato andino se encuentra en peligro de extinción debido, en mayor medida, a la caza, el cambio climático y a la degradación de su hábitat natural. También por atropellos en rutas y por la reducción de su presa más común, el chinchillón.