River vs Gimnasia por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se cruzarán este miércoles en el Estadio Más Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, en un duelo que vuelve a enfrentarlos apenas unos meses después de su choque en la fase regular. El Millonario llega con la confianza del agónico triunfo por penales ante San Lorenzo, mientras que el Lobo viene de dar el golpe en Liniers y arrastra una racha de siete victorias consecutivas bajo la conducción de Ariel Pereyra.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River y Gimnasia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River y Gimnasia?

River y Gimnasia se enfrentarán este miércoles 13 de mayo a las 21:30 (horario argentino) en el Estadio Más Monumental, en un partido válido por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Lucas Novelli en el VAR, y se podrá ver en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El cruce se disputará a partido único: en caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir el empate, la clasificación se definirá desde el punto del penal. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales del certamen, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Rosario Central y Racing. La final del Torneo Apertura 2026 está programada para el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

River llega a esta instancia tras una clasificación dramática frente a San Lorenzo. El equipo de Eduardo Coudet empató 2-2 en los 120 minutos reglamentarios y se impuso 4-3 en la tanda de penales, con una actuación determinante del joven arquero Santiago Beltrán, que le contuvo dos remates al Ciclón. En el plano físico, hay tranquilidad en el cuerpo médico: Marcos Acuña terminó el encuentro con una sobrecarga en el gemelo y Aníbal Moreno con un calambre, pero ambos llegarán en condiciones para ser titulares.

De cara al partido, las principales dudas pasan por el armado del mediocampo y el ataque. Juan Fernando Quintero, autor del doblete en el último cruce ante el Lobo, se perfila para entrar en lugar de Maximiliano Meza, mientras que Facundo Colidio pelea su lugar con Ian Subiabre. Sebastián Driussi es fija como referencia de área. El Millonario, además, intentará revertir un dato estadístico llamativo: Gimnasia ganó 3 de los 4 cruces de eliminación directa que disputaron en la historia.

Gimnasia, por su parte, atraviesa el mejor momento de su temporada. El equipo de Ariel "Pata" Pereyra eliminó a Vélez 1-0 en el José Amalfitani con gol de penal de Marcelo Torres, y lo hizo jugando casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Enzo Martínez. Con ese triunfo, el Tripero hilvanó siete victorias consecutivas entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina, el mejor inicio histórico de un DT al frente del club.

Para el choque en Núñez, Pereyra no podrá contar con Enzo Martínez, suspendido por la roja recibida ante el Fortín. Su lugar lo ocuparía Renzo Giampaoli en el fondo, mientras que vuelve Juan Cruz Cortazzo al banco de suplentes. El equipo platense apuesta a su solidez defensiva (en sus últimos cinco partidos no le convirtieron) y al buen presente de Ignacio Fernández como conductor, además de la dupla ofensiva entre Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. Vale recordar que ambos equipos ya se midieron en este mismo torneo por la fecha 2 del Grupo B, con victoria del Millonario 2-0 en el Monumental gracias al doblete de Juan Fernando Quintero, cuando el entrenador local era Marcelo Gallardo.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

River vs Gimnasia: Ficha técnica