Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 14 de julio

Jugarle a la desgracia

Si andás con el día torcido y te pasó algo malo, no te preocupes: en la quiniela argentina la desgracia también se juega. La regla de oro del apostador criollo dice que las malas noticias hay que capitalizarlas. Cuando la cosa se pone fea, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city: si te robaron el celular, te peleaste con tu pareja o se te quemó el pollo, ya sabés a qué números correr. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!