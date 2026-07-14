Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 14 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
¡Al mediodía sale La Primera! ¿Le jugás al 12 o al 00?
⏰ Sorteo La Primera
El reloj marca las 12 en punto y eso significa que llega el Sorteo La Primera. Un clásico del mediodía que tiene a todos los apostadores con los ojos en la pantalla. Si tenés un pálpito, no te olvides de jugarle al 12 o al 00, que son los números de la hora exacta. ¡La suerte está en el aire!
Hace 29 minutos
No te obsesiones con la cabeza: apostá a los premios y sumá más chances
Jugar "a los premios"
¿Cansado de pegarle al primer lugar? Acá va un pálpito: podés apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 de la pizarra. Paga menos, pero tenés más chances. Ideal para los que buscan sumar varios aciertos sin depender de la cabeza. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este martes!
Hace 1 hora
El sueño de todos los apostadores: ¿qué significa salir 'a la cabeza'?
¿Qué significa salir 'A la cabeza'?
Si estás buscando un pálpito fiero, escuchá: en la Quiniela, salir 'a la cabeza' no es cualquier cosa. Es el puesto número 1 de la pizarra, el que te pone en la cima de los 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. ¿Soñaste con un número que no para de aparecer? Capaz es tu señal para jugarle al primero. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Mala racha? Jugale a la desgracia: el 17 y el 13 son los números de la suerte (o de la yeta)
Jugarle a la desgracia
Si andás con el día torcido y te pasó algo malo, no te preocupes: en la quiniela argentina la desgracia también se juega. La regla de oro del apostador criollo dice que las malas noticias hay que capitalizarlas. Cuando la cosa se pone fea, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city: si te robaron el celular, te peleaste con tu pareja o se te quemó el pollo, ya sabés a qué números correr. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
El 32: el número que todos quieren, pero que cuando sale… ¡la banca pone límites!
El tope de banca
¡Pará la moto! Si tenés pálpito con el 32 (el dinero), tené en cuenta el tope de banca. Cuando un número es muy popular y sale, la lotería aplica un porcentaje menor porque ¡muchos acertaron al mismo tiempo! Jugale con cuidado, que la suerte no siempre viene completa.