Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este martes

Arrancó el martes con nubes y claros en la Ciudad de Buenos Aires. A las 04:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 9°C, con una sensación térmica de 7°C. La humedad relativa alcanza el 88%, lo que suma una sensación de frío húmedo típico del invierno porteño. El punto de rocío es de 7°C, reflejando la alta humedad ambiente.

El viento medio es de 14 km/h, con ráfagas de hasta 27 km/h. La probabilidad de lluvia es nula (0%), por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas. La nubosidad es del 48%, con buena visibilidad de 40 km. La presión atmosférica se ubica en 1019 hPa, estable.

Sin niebla en el horizonte y con una cota de nieve en 3900 metros, las condiciones son favorables para quienes madrugan. Recordá abrigarte bien porque la sensación térmica es baja. Seguí en vivo la evolución del clima en Capital Federal.