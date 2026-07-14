Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este martes
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
Arrancó el martes con 9°C y nubes: el pronóstico hora por hora
Arrancó el martes con nubes y claros en la Ciudad de Buenos Aires. A las 04:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 9°C, con una sensación térmica de 7°C. La humedad relativa alcanza el 88%, lo que suma una sensación de frío húmedo típico del invierno porteño. El punto de rocío es de 7°C, reflejando la alta humedad ambiente.
El viento medio es de 14 km/h, con ráfagas de hasta 27 km/h. La probabilidad de lluvia es nula (0%), por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas. La nubosidad es del 48%, con buena visibilidad de 40 km. La presión atmosférica se ubica en 1019 hPa, estable.
Sin niebla en el horizonte y con una cota de nieve en 3900 metros, las condiciones son favorables para quienes madrugan. Recordá abrigarte bien porque la sensación térmica es baja. Seguí en vivo la evolución del clima en Capital Federal.
Hace 26 minutos
Buenos Aires amanece con 9° y nubes: la semana arranca fresca
El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 04:00 la temperatura en Capital Federal es de 9°C con una sensación térmica de 7°C. El cielo se presenta con nubes y claros y la humedad alcanza el 88%.
No hay probabilidad de lluvia (0 mm) y la visibilidad es de 40 km. El viento sopla a 14 km/h con ráfagas de hasta 27 km/h. La presión es de 1019 hPa. Sin niebla y con una cota de nieve en 3900 m.
Un inicio de jornada fresco y sin lluvias a la vista. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo con El Destape.
Hace 1 hora
Amanecer fresco en Capital Federal: nubes, claros y 9°
Arrancamos este martes con un amanecer fresco en Capital Federal. A las 04:00, el termómetro marca 9°C con una sensación térmica de 7°C, impulsada por la alta humedad del 88% y un viento medio de 14 km/h que eleva las ráfagas a 27 km/h.
El cielo se presenta con nubes y claros (48% de nubosidad), sin probabilidad de lluvia y con una visibilidad excelente de 40 km. No se registra niebla, y la presión atmosférica es de 1019 hPa. La cota de nieve se ubica en 3900 metros.
Perfecto para salir temprano con abrigo: la sensación térmica baja invita a no olvidar el buzo. Seguí el pronóstico en vivo acá en El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada porteña: nubes y claros con 9° y baja sensación térmica
Arrancamos la jornada del Martes 14 de julio con una madrugada fresca en Capital Federal. Según el último reporte oficial de las 03:00, el termómetro marca 9°C pero la sensación térmica es de apenas 7°C debido al viento y la humedad. El cielo se presenta con nubes y claros, una postal típica del invierno porteño.
La humedad alcanza el 87%, lo que acentúa la sensación de frío. El viento medio sopla del sector a 14 km/h con ráfagas de hasta 28 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es 0% y la visibilidad es excelente, de 40 km.
El punto de rocío se ubica en 7°C, lo que confirma el ambiente húmedo pero sin niebla. La cota de nieve está muy alta, a 3900 metros, así que no hay riesgos de nevadas en la ciudad. Seguí esta actualización en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en las próximas horas.
Hace 1 hora
Noche fresca en Buenos Aires: 9°C con nubes y claros a las 3 AM
Esta madrugada, a las 03:00, el Servicio Meteorológico Nacional reporta en Capital Federal una temperatura de 9°C con nubes y claros. La sensación térmica es de 7°C debido a la humedad del 87% y el viento medio de 14 km/h con ráfagas de hasta 28 km/h. Sin probabilidad de lluvia, la visibilidad alcanza los 40 km. Para el resto de la madrugada, se mantendrá el cielo parcialmente nublado.
Hace 1 hora
Arranca el martes con 9° y nubes que van y vienen en Capital Federal
Atención, madrugadores porteños: la jornada arranca con cielo partido y 9 grados. Según el último parte oficial de las 03:00, en Capital Federal dominan las nubes y claros, con una sensación térmica de apenas 7°C que pide abrigo extra. La humedad trepa al 87% y el viento sopla del sector a 14 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h que se hacen sentir.
La probabilidad de lluvia es nula (0%, 0 mm), así que si salís a Corrientes o a la 9 de Julio, no llevés paraguas. El punto de rocío en 7°C anticipa una mañana fresca, y la nubosidad alcanza el 47%. La visibilidad es excelente: 40 kilómetros, ideal para conducir con precaución pero sin niebla que moleste.
La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa, estable. La cota de nieve está en 3900 metros, lejos de la ciudad. Resumen: martes frío y seco, con intervalos de sol y nubes. No hay alertas vigentes. Seguí acá minuto a minuto el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 2 horas
Arrancó la mañana con nubes y claros en la Ciudad: 9°C de temperatura
La madrugada en Capital Federal transita con cielo parcialmente cubierto. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 se registraron 9°C de temperatura, con una sensación térmica de apenas 7°C debido a la humedad del 87% y el viento. El viento sopla del sector medio a 14 km/h, con ráfagas que alcanzan los 28 km/h, lo que acentúa el frío matinal.
La nubosidad es del 47%, pero no se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es 0% con 0 mm acumulados. La visibilidad es buena, de 40 km, y la presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa. No se reporta niebla en la zona. La cota de nieve se ubica a 3900 metros, sin incidencia en el Área Metropolitana.
Para las próximas horas se anticipa un amanecer fresco, con el cielo manteniéndose entre nubes y claros. Recomendamos salir abrigado y tener precaución con las ráfagas de viento si se circula en zonas abiertas o en altura.
Un incendio forestal arrasa cerca de París mientras ola de calor azota Europa
Los bomberos franceses luchan contra el incendio forestal de Fontainebleau, cerca de París.
Hace 18 horas
Cómo continúa el clima este lunes: neblinas y bajas temperaturas
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Hace 18 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este sábado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Cómo estará el clima este domingo en CABA y el AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este jueves, 9 de julio
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20:08 | 08/07/2026
Un “río atmosférico" dejaría lluvias de hasta 150 milímetros: dónde rigen las alertas
Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional activó varias alertas en zonas claves de la Argentina.