Europa occidental registra el mes de junio más caluroso de la historia, según científicos de la UE

Rebeca Guzmán y Jhanines Rivera se refrescan en una fuente del parque Madrid Río durante una ola de calor en Madrid, España

​Europa occidental acaba de registrar el mes de junio más cálido de su historia, confirmaron el jueves científicos de la Unión Europea, después de ‌que una ola de calor extrema ‌a finales de mes batiera récords de temperatura, provocara cortes en el suministro eléctrico y obligara a cerrar colegios.

El mes pasado fue también el segundo junio más cálido a nivel mundial, y el planeta registró las temperaturas más altas de la superficie del mar en un mes de junio desde que se tienen registros, indicó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) de la UE en un boletín ​mensual.

La temperatura media en ⁠Europa occidental el mes pasado fue de 20,74 grados Celsius, más de 3 °C ‌por encima de la media de junio durante el periodo ⁠1991-2020, según los datos.

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Copernicus define la región como ⁠el territorio que se extiende desde España y Reino Unido hacia el este hasta Italia, Alemania y parte de Austria. Europa occidental ha sufrido ya tres intensas olas ⁠de calor en otros tantos meses, y países como España y Portugal ​se encuentran esta semana en medio de otra.

"El mes ‌de junio de 2026 puso de relieve ‌hasta qué punto está cambiando el clima", dijo Samantha Burgess, responsable estratégica del ⁠Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio. "El resultado son olas de calor cada vez más intensas, un océano persistentemente cálido y riesgos crecientes para las personas, los ecosistemas y las infraestructuras en toda Europa y más allá".

Las autoridades nacionales ​registraron más de ‌4.700 muertes en exceso en Francia, Bélgica, España y Países Bajos durante la ola de calor de junio, aunque es probable que el total en otros países sea superior, mientras que el calor intenso también avivó los incendios en la península ibérica y Francia y agravó las ⁠condiciones de sequía.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes en su mayoría de la quema de carbón, petróleo y gas, han elevado la temperatura media del planeta a alrededor de 1,4 °C por encima de los niveles de la era preindustrial del siglo XIX, según la Organización Meteorológica Mundial. Esa base de referencia más alta significa que las temperaturas pueden alcanzar ahora picos más elevados durante las olas de calor.

"La relación entre ‌las olas de calor y el calentamiento global no puede ser más clara: en un planeta más cálido, habrá más olas de calor y estas serán más intensas", dijo Joeri Rogelj, científico climático del Imperial College de Londres.

A nivel mundial, el C3S señaló que otros factores contribuyeron a que las temperaturas de la superficie del mar alcanzaran ‌un máximo histórico para el mes de junio, entre ellos el desarrollo de un fuerte fenómeno meteorológico de El Niño en el océano Pacífico.

El Niño no contribuyó a la ola ‌de calor de junio ⁠en Europa, mientras que el cambio climático desempeñó un papel claro en el agravamiento de las temperaturas extremas, reveló un estudio científico ​realizado tras el fenómeno.

Los registros de temperatura del C3S se remontan a 1940 y se cotejan con registros de temperatura globales que se remontan a 1850.

Con información de Reuters