Se reúne la mesa política del gobierno por primera vez tras el escándalo Adorni

La Libertad Avanza y los bloques opositores se reunirán hoy al mediodía para realizar la próxima semana una sesión ordinaria, en la cual el oficialismo quiere tratar el propiedad privada, que elimina restricciones para que empresarios puedan comprar tierras, y establece el desalojo exprés para las propiedades o terrenas ocupadas en forma ilegal.

El temario de la sesión se discutirá este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria que fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tras el pedido realizado la semana pasada de la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, aunque no pudo lograr el objetivo de sesionar hoy.

Será la última sesión ordinaria antes del receso que se otorga a los empleados desde el 20 de Julio al 3 de agosto, en coincidencia con las vacaciones de invierno en varias provincias del país y la ciudad de Buenos Aires, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En la reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich-quien concurrirá junto al libertario Agustín Coto-propondrá tratar la postergada ley de Propiedad, la ley Hojarasca ya aprobada por la Cámara de Diputados y un conjunto de pliegos judiciales.