Este miércoles, la mesa chica del gobierno de La Libertad Avanza busca reactivar la mesa política tras la salida de Manuel Adorni y el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Mientras que crece la expectativa por el encuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel que volverán a coincidir públicamente en el acto patrio del 9 de julio en Tucumán. En tanto, el lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó ante los medios cómo pagará la deuda externa que contrajo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Se reúne la mesa política del gobierno por primera vez tras el escándalo Adorni
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 11 minutos
Senado: oficialismo y oposición se reúnen para acordar temario de sesión de la próxima semana
La Libertad Avanza y los bloques opositores se reunirán hoy al mediodía para realizar la próxima semana una sesión ordinaria, en la cual el oficialismo quiere tratar el propiedad privada, que elimina restricciones para que empresarios puedan comprar tierras, y establece el desalojo exprés para las propiedades o terrenas ocupadas en forma ilegal.
El temario de la sesión se discutirá este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria que fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tras el pedido realizado la semana pasada de la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, aunque no pudo lograr el objetivo de sesionar hoy.
Será la última sesión ordinaria antes del receso que se otorga a los empleados desde el 20 de Julio al 3 de agosto, en coincidencia con las vacaciones de invierno en varias provincias del país y la ciudad de Buenos Aires, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
En la reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich-quien concurrirá junto al libertario Agustín Coto-propondrá tratar la postergada ley de Propiedad, la ley Hojarasca ya aprobada por la Cámara de Diputados y un conjunto de pliegos judiciales.
Hace 1 hora
La mesa política del Gobierno, nuevamente en funciones
Luego de una modificación por una cuestión de agenda, la mesa política del Gobierno volverá a entrar en funciones hoy, en el primer encuentro sin Manuel Adorni y con su reemplazo en la jefatura de Gabinete, Diego Santilli.
Todo apunta, como dejaron trascender fuentes oficiales ante Agencia Noticias Argentinas, a que el órgano comience a motorizar estrategias para acelerar las reformas legislativas pendientes.
En relación a los presentes que se congregarán en el despacho del ministro coordinador Santilli, además del anfitrión se espera la presencia de la secretaria general Karina Milei, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, el subsecretario de presidencia Eduardo Menem, el titular de la Cámara baja Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y el enlace con el Congreso, Ignacio Devitt.
A esos nombres se le añadirá el de Fabián Fernández, el secretario de Comunicación. Otra novedad del próximo encuentro. Es una figura que tiene el aval de todos los campamentos de la Libertad Avanza. Desde aquellos que orbitan bajo la mirada de la hermana del Presidente hasta de los celestiales que están cerca del consultor Caputo.
Hace 2 horas
Hay que abrigarse por culpa de Milei
Aunque Vaca Muerta bate récords de producción y exportación, los cortes de gas que afectan a industrias y comercios se repiten en distintos lugares de Argentina. El Gobierno oculta su responsabilidad y los promotores del modelo hacen silencio. La rentabilidad empresaria es el único criterio y lo pagan los usuarios.
Falta gas en el país de Vaca Muerta. Es el punto ciego del superávit energético y el reverso de la publicidad permanente que el gobierno de Javier Milei hace por el aumento de la producción de gas. El Destape lo anticipó hace dos semanas y el Gobierno lo negaba hasta que el nuevo vocero Adrian Ravier lo admitió de la peor manera, en su primera conferencia de prensa: “Esto conduce a otro tipo de acciones en las familias de decir ‘ahora que está más caro el el gas, voy a tratar de abrigarme antes que prender el gas’”, dijo
Hace 3 horas
El impacto de la reforma laboral de Milei en las vacaciones de invierno
La nueva Ley 27.802 permite fraccionar las vacaciones y tomarlas fuera del verano. ¿Qué deben saber empresas y trabajadores para planificar el descanso en julio?
Para las empresas, esta reforma laboral de Javier Milei implica una gestión más eficiente del personal.
Con la llegada del frío y el receso escolar a la vuelta de la esquina, miles de argentinos ya piensan en sus vacaciones de invierno para julio. Destinos como Bariloche, Villa La Angostura o las sierras cordobesas suelen ser los favoritos para quienes buscan un descanso diferente. Si bien la legislación argentina históricamente concentró el período sugerido de descanso entre octubre y abril, la reciente reforma laboral abrió nuevas puertas para quienes prefieren el receso invernal.
Hace 4 horas
ATE convoca para hoy a un paro y caravana en rechazo a 100 despidos en la CNEA
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para hoy a un paro en rechazo a los “despidos y el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)” y realizará una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes a partir de las 9.30.
“Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Según informó el sindicato en un comunicado, las protestas “también se replicarán en las sedes de la CNEA de todo el país”. “Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.
Hace 8 horas
Un electorado en tercios, con un sector indefinido que reclama orden y propiedad privada
Una encuesta de la consultora QMonitor detectó tres bloques ideológicos de tamaño similar. Entre el núcleo liberal/conservador que sostiene a Milei y el progresista/estatista que lo rechaza aparece un 30% sin identidad política fija: reclama orden y defiende la propiedad privada.
Hace 8 horas
¿Caputo es un broker-ministro vendehúmos?
Luis Caputo volvió a asegurar que tiene los dólares para cumplir con los vencimientos de deuda. Pero el programa financiero 2026/2027 se apoya en supuestos optimistas, nuevas emisiones en el mercado local, préstamos externos, privatizaciones y reservas del Banco Central. El broker-ministro vende solvencia donde hay fragilidad, y el saldo vuelve a ser endeudamiento y ajuste.
El programa financiero sólo se podrá cumplir si el riesgo país continúa bajando, que el Tesoro pueda renovar y ampliar la deuda en dólares emitida en el mercado local. Imagen: Chat GPT.
Hace 11 horas
Presentaron otro amparo para intentar frenar la privatización de AySA
Las organizaciones advirtieron que el proceso impulsado por el Gobierno pone en riesgo obras de saneamiento y vulnera el acceso a la información pública.
Hace 12 horas
LLA quiere la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero no sale sin cambios
Los jefes de los bloques de la Cámara Alta se reunirán este miércoles, con la intención de abrir el recinto el jueves 16. El temario incluye el proyecto que facilita la compra de tierras por parte de extranjeros. La postura de los aliados y el rechazo del peronismo. Qué otros temas entrarían.
Hace 14 horas
Milei, dispuesto a "regalar" CABA y PBA con tal de obtener la reelección
El oficialismo quiere el mayor acuerdo posible a nivel nacional para llevarse el premio mayor por segunda vez, sin importar tener gobernadores propios o ganar los distritos más importantes en comicios locales. El deseo de un peronismo roto.
Hace 15 horas
Milei salió a hacer un acting tras el partido de la Selección: "Resurgimos"
El Presidente habló con dos periodistas amigos y dijo que vio el partido con su hermana en Olivos. "¿Por qué tenemos que sufrir tanto?", se quejó.
Hace 19 horas
Mantienen la custodia a Manuel Adorni y no harán una auditoria interna
El vocero presidencial, Adrian Ravier, sostuvo que mantienen el protocolo por "seguridad" y se desdijo al decir que no harán una auditoria.
Hace 20 horas
Cierra la fábrica que producía zapatillas para Nike y Adidas en Argentina
La empresa brasileña Dass baja la persiana definitivamente en su planta de Eldorado, Misiones. La medida dejará sin empleo a los últimos 150 trabajadores y profundiza la crisis de la industria del calzado.
El gobierno libertario le dio el golpe de gracia al fabricante brasileño.
Hace 21 horas
ATE para la CNEA por despidos y denuncia el vaciamiento del organismo
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a la medida de fuerza para este miércoles desde las 9.30. Denuncian despidos y el vaciamiento de la CNEA.
ATE convoca a un paro y caravana por el vaciamiento del CNEA.
Hace 21 horas
Aumentan las tarifas de luz un 40% por un error del Gobierno
La medida afecta a comercios, industrias, empresas y otras actividades económicas. El motivo alegado por el Gobierno es un supuesto "error material" en los cálculos previos.
07:52 | 07/07/2026
Ajuste en los Registros del Automotor: cambia para siempre el trámite
El Ministerio de Justicia puso en marcha el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. El programa prevé una reorganización progresiva de los registros seccionales y un nuevo sistema de aranceles.
El Gobierno lanza una reforma estructural que busca recortar la carga administrativa de gestión privada.
06:48 | 07/07/2026
Espert se negó a declarar por el narcoescándalo que golpea al Gobierno
El exdiputado libertario se negó a declarar al presentarse ante el juez federal Lino Mirabelli en una causa que investiga presuntos vínculos con una trama de financiamiento narco. Su contador Mariano Cosentino también quedó bajo la lupa de la fiscalía.
00:05 | 07/07/2026
La habilitación de listas colectoras no consigue apoyos ni en la oposición dialoguista
El oficialismo dejó trascender la idea de habilitar listas colectoras para 2027, pero encontró rechazo en sus aliados, además de dudas sobre cómo compatibilizarlas con la Boleta Única. En cambio, en el Congreso ven más viable una nueva suspensión de las PASO.