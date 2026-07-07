Quién es Mohamed Salah: dónde juega la figura de Egipto del Mundial 2026 (Foto: Getty Images)

Este martes la Selección Argentina se enfrentará a su par de Egipto y, en su plantel, se encuentra una de las figuras destacadas del Mundial 2026: Mohamed Salah. El delantero, de 34 años, llega al encuentro mundialista como capitán y líder de los "Faraones", tras una carrera consagrada en el fútbol europeo.

Quién es Mohamed Salah, la estrella de Egipto en el Mundial 2026

Nacido en la localidad egipcia de Nagrig, Mohamed Salah construyó una trayectoria marcada por el esfuerzo constante. Sus primeros pasos futbolísticos se dieron en el Al Mokawloon de su país natal, antes de emigrar a Europa para vestir la camiseta del Basilea de Suiza. Posteriormente, pasó por el Chelsea inglés y luego encontró en la Fiorentina y en la Roma, ambos de Italia, el terreno propicio para consolidarse como uno de los delanteros más determinantes del continente.

El salto definitivo llegó en 2017, cuando se incorporó al Liverpool. Allí se transformó en una leyenda del club inglés: logró posicionarse como el tercer máximo goleador histórico de la institución, con más de 250 tantos, conquistó la Champions League y fue una pieza clave en el título de la Premier League que los "Reds" no lograban desde hacía tres décadas.

Salah juega actualmente en Liverpool, pero abandorá el club al finalizar la temporada 2026 (Foto: EFE)

En marzo de este año confirmó que dejaría el equipo de Anfield al finalizar la temporada 2025-26. Así cerrará ciclo de nueve campañas. Durante la Copa del Mundo, Salah ejerce como capitán y referencia ofensiva de Egipto, que regresó al Mundial después de ocho años de ausencia.

El equipo dirigido por Hossam Hassan avanzó a los octavos de final luego de eliminar a Australia por penales en los dieciseisavos, y ahora se prepara para enfrentar a la Selección Argentina de Lionel Messi, un cruce que despertó gran expectativa en ambos países por tratarse posiblemente del último Mundial para ambas estrellas.

¿A dónde va a jugar Mohamed Salah la próxima temporada?

Respecto de dónde jugará, todavía no hay una definición oficial. Su salida del Liverpool se produjo en condición de jugador libre, pese a que su contrato original se extendía hasta 2027. Distintos medios especializados señalan que la Liga Profesional Saudí aparece como la alternativa con mayor fuerza, aunque también se mencionaron ofertas provenientes de Italia y de Francia.

El propio entorno del futbolista sostuvo que la decisión final sobre el futuro del delantero se conocerá en los próximos días, una vez que concluya su participación en el Mundial.