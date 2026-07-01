Salah retoma los entrenamientos de Egipto tras susto por una lesión en isquiotibiales

El capitán de Egipto, Mohamed Salah, se reincorporó a los entrenamientos el martes y participó en parte de la sesión del equipo, mientras continúa su recuperación de una distensión en el isquiotibial, lo que aumenta las esperanzas de que esté en condiciones de jugar el viernes el partido por la fase de dieciseisavos del Mundial frente a Australia.
Salah fue sustituido durante el empate a 1-1 de Egipto con Irán en su último partido de la fase de grupos, lo que sembró dudas sobre su disponibilidad para el encuentro de la ronda de 32 mejores que se disputará en Dallas.
Las fotos publicadas en la página de Facebook de la Federación Egipcia de Fútbol mostraban a un sonriente Salah de vuelta en el campo de entrenamiento de Spokane, donde Egipto se ha estado preparando para el partido ante Australia. El equipo acompañó las imágenes con el pie de foto: "El Rey ha vuelto".
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El regreso de Salah supuso un impulso muy oportuno para Egipto, que se clasificó para la fase eliminatoria por primera vez tras quedar segundo de su grupo con cinco puntos, por detrás del líder, Bélgica, por diferencia de goles.
El jugador de 34 años ha sido fundamental en la campaña de Egipto, con un gol y dos asistencias.
Con información de Reuters