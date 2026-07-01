Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto vs Irán

​El capitán de Egipto, Mohamed Salah, se reincorporó a los ‌entrenamientos el martes ‌y participó en parte de la sesión del equipo, mientras continúa su recuperación de una distensión en el isquiotibial, lo que aumenta las esperanzas de que esté ​en condiciones ⁠de jugar el viernes el ‌partido por la fase ⁠de dieciseisavos del Mundial frente ⁠a Australia.

Salah fue sustituido durante el empate a 1-1 de Egipto con ⁠Irán en su último partido ​de la fase de ‌grupos, lo que ‌sembró dudas sobre su disponibilidad para ⁠el encuentro de la ronda de 32 mejores que se disputará en Dallas.

Las fotos publicadas ​en ‌la página de Facebook de la Federación Egipcia de Fútbol mostraban a un sonriente Salah de vuelta en el ⁠campo de entrenamiento de Spokane, donde Egipto se ha estado preparando para el partido ante Australia. El equipo acompañó las imágenes con el pie de foto: "El Rey ha vuelto".

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El regreso ‌de Salah supuso un impulso muy oportuno para Egipto, que se clasificó para la fase eliminatoria por primera vez tras quedar segundo de ‌su grupo con cinco puntos, por detrás del líder, Bélgica, por diferencia ‌de goles.

El ⁠jugador de 34 años ha sido fundamental en la campaña ​de Egipto, con un gol y dos asistencias.

Con información de Reuters