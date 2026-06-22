Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda vs Egipto

Puede que Mohamed Salah haya perdido parte de su antiguo brillo, pero el extremo egipcio sigue siendo ‌capaz de decidir partidos, tal ‌y como demostró en su magnífica actuación contra Nueva Zelanda, que ayudó a lograr una histórica victoria 3-1 en el Mundial.

A última hora del domingo, mucho después del pitazo final, Salah sonreía mientras celebraba la primera victoria de su selección en un Mundial en la calle Burrard de Vancouver, donde sus ​compañeros, cantando, lo ⁠levantaron en hombros, invirtiendo así lo que había ocurrido antes ‌esa misma noche, cuando él los había llevado ⁠a la victoria.

La selección egipcia y ⁠sus aficionados en Vancouver cantaron y bailaron hasta bien entrada la noche y, a pesar de la diferencia horaria de 10 ⁠horas -lo que significaba que el partido había terminado alrededor ​de las 06.00 hora local en El ‌Cairo-, los aficionados salieron en masa ‌a las calles para celebrar la hazaña de Salah ⁠y su equipo.

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"Damos lo mejor de nosotros mismos en el torneo para hacer feliz a la gente de Egipto, y creo que ahora mismo están felices y orgullosos", dijo periodistas un ​eufórico Salah.

Aunque ‌pasó relativamente desapercibido en la primera parte, el jugador de 34 años resultó decisivo en la segunda, marcando el gol que dio la ventaja a su equipo y dando la asistencia para el tercer tanto, con ⁠lo que los egipcios se colocaron en el primer puesto del grupo.

El gol de Salah se asemejó a muchos de los que ha marcado tanto con su club como con la selección a lo largo de los años: tomó el balón por la derecha, se internó hacia el centro y realizó una pared antes de ‌enviarlo al fondo de la red con suma facilidad.

"Salah marca un gol que llevo 10 años viéndole marcar, entrando por dentro y con la pierna izquierda", declaró exasperado el DT de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, quien añadió que consideraba que su equipo había ‌defendido bien ante Salah, aunque claramente no lo suficiente.

Salah y su selección egipcia se enfrentan a Irán en el cierre del grupo sabiendo ‌que una victoria ⁠les clasificará para la fase eliminatoria como primeros.

"Les he dicho a los chicos que podemos hacer ​historia y que, si nos clasificamos como primeros del grupo en el próximo partido, creo que se recordará durante muchos años", afirmó Salah.

Con información de Reuters