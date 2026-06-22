En América TV revelaron el dato que preocupa a Milei: “Arrepentidos”

En GPS revelaron que, por primera vez, hay un número importante de votantes de Javier Milei que están arrepentidos de haberlo elegido.

Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, atraviesa una fuerte presión política y judicial por una causa de presunto enriquecimiento ilícito y omisión de ingresos. Aunque el presidente Javier Milei lo sostiene en el cargo, la polémica se enfoca en el origen de sus fondos y propiedades. En este sentido, el analista político Raúl Tiberman aseguró que gran parte de los votantes de La Libertad Avanza están arrepentidos.

Durante una transmisión en vivo de GPS (América TV), Raúl Tiberman afirmó en un diálogo con el conductor Rolando Graña: “Por primera vez, hay un número importante de gente arrepentida. Entre los votantes de Javier Milei, solo el 62% sigue convencido, el 30,8% se arrepintió”.

Asimismo continuó: “Uno de cada 3 votantes de Milei está arrepentido. En cambio, entre los votantes de Massa, 83,3%, 20 más que los votantes de Milei, siguen convencidos de que hicieron bien en votar a Massa y sólo 4,2% están arrepentidos. Es decir, prácticamente el voto de Massa sigue firme”.

La polémica alrededor de Adorni parece no tener fin

En medio de la polémica por las explicaciones sobre el aumento de su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que dejará su rol como vocero presidencial. En su lugar asumirá Adrián Osvaldo Ravier, diputado de La Pampa por La Libertad Avanza (LLA).

A través de su cuenta de X, Adorni informó que se reunió con el Presidente en Olivos y confirmó la designación de Ravier como nuevo vocero presidencial. Además, le deseó éxito en esta nueva etapa y destacó que tendrá la tarea de comunicar la gestión del Gobierno.

Por otro lado, el nuevo vocero presidencial es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y comparte la visión económica del presidente Javier Milei. Junto al mandatario publicó el libro "La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek". Además de desempeñarse como diputado, actualmente preside La Libertad Avanza en la provincia de La Pampa.

