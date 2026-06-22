Martín Menem convocó a una comisión clave para ganar tiempo y evitar una sesión contra Adorni

Luego que Unión por la Patria pidiera una sesión de la Cámara de Diputados para este martes para discutir una interpelación o hasta una moción de censura contra Manuel Adorni, el oficialismo de Martín Menem sorprendió con otra iniciativa: llamó a una sesión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar a discutir múltiples pedidos de informes e interpelación al jefe de Gabinete. Lejos de satisfacer sus reclamos, la oposición denunció la decisión como una maniobra para ganar tiempo y evitar que el hombre de confianza de Javier Milei vaya a dar explicaciones a la Cámara Baja del Congreso.

"La creatividad del oficialismo para violar la Constitución no tiene límites. Como no tienen argumentos para defender al Jefe de Gabinete, se pusieron a inventar obstáculos, dilaciones parlamentarias y a hacer trampa para que la interpelación y la moción de censura vaya a comisión y, de esa manera, impedir que el Congreso ejerza la facultad de contralor político expresamente prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional Quieren hacerle decir a la Constitución algo que no dice", denunció el diputado Maximiliano Ferraro al publicar la convocatoria a la comisión del oficialismo en sus redes.

"Convocaron a una reunión informativa de comisión, sin fecha para dictaminar. Si La Libertad Avanza y sus aliados no firman, todo será una farsa. No habrá firmas suficientes y, por lo tanto, no habrá dictamen en condiciones de ser tratado en el recinto. Quieren bloquear el control del Congreso para garantizar la impunidad política de un funcionario que ya perdió la confianza de millones de argentinos. Si hoy aceptamos que una mayoría circunstancial pueda vaciar de contenido la Constitución simplemente para proteger a un funcionario así de cuestionado, mañana no quedará ningún límite al poder", agregó el diputado de la Coalición Cívica.

Según denuncian las voces opositoras de Diputados, la estrategia de Martín Menem es que la Cámara sesione esta semana para discutir y votar al menos dos proyectos que interesan mucho al gobierno de Milei: el Súper RIGI y el pago a los buitres. Ambos ya tienen media sanción del Senado y La Libertad Avanza necesita que sean aprobados antes de fin de mes. Por eso, necesitan que haya sesión esta semana, pero buscan evitar que se utilice también para aprobar un pedido de informes, una interpelación o hasta una moción de censura contra Adorni. Al convocar la comisión para la otra semana, LLA argumentará que el pleno no puede debatir el tema antes de que lo haga la comisión.

La sesión convocada por UP

La convocatoria para sesionar este martes fue solicitada por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán. Tres de los seis proyectos que se tratarán este martes en la Cámara incluyen que se establezca la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo de jefe de Gabinete.

De este modo, en caso de tener los dos tercios necesarios para avanzar, la moción para destituir al jefe de Gabinete se votaría este mismo martes en la Cámara Baja, aunque luego debería ser ratificada por otra votación en el Senado para que Adorni efectivamente sea removido de su cargo.

El temario incluye, además, seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. También piden que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con su situación patrimonial.