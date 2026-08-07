SK Hynix aprueba inversiones por 38.000 millones de dólares para fábricas de chips en Corea del Sur

FOTO DE ARCHIVO: SK Hynix acapara toda la atención en su debut en el mercado Nasdaq.

La ​empresa surcoreana SK Hynix anunció el viernes que su directorio había aprobado inversiones por valor de unos 54,3 billones ‌de wones (38.300 millones de dólares) ‌hasta 2031, incluidos 35,2 billones de wones para la segunda fase de construcción de su planta de fabricación de chips en Yongin y 19,1 billones de wones para su planta de chips M17 en Cheongju.

En junio, SK Hynix anunció que tenía previsto invertir 600 billones de wones en el clúster de ​semiconductores de Yongin ⁠y 100 billones de wones para ampliar su base de ‌producción en Cheongju, añadiendo en ese momento que ⁠los planes y calendarios de inversión ⁠detallados se darían a conocer tras recibir la aprobación del directorio.

La empresa señaló que la fábrica Y2 de Yongin es la segunda ⁠de las cuatro plantas de fabricación previstas para el ​clúster y servirá como base de producción ‌de chips de memoria dinámica de ‌acceso aleatorio (DRAM).

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La DRAM, que almacena temporalmente datos para los ⁠procesadores, es un componente fundamental de los servidores que impulsan el auge de la IA.

Está previsto que las obras comiencen en julio del próximo año, y se espera que la ​primera sala ‌limpia entre en funcionamiento en junio de 2029 para producir memoria de gran ancho de banda (HBM) y otros productos DRAM de próxima generación. Una sala limpia es un espacio de fabricación altamente controlado que mantiene alejados ⁠el polvo y otros contaminantes microscópicos durante el proceso de fabricación de chips.

Por otra parte, la primera fase de la fábrica de Yongin sigue su curso según lo previsto, y está previsto que su primera sala limpia se inaugure en febrero del año que viene, según informó la empresa en un comunicado.

Por otra parte, SK ‌Hynix indicó que la construcción de la fábrica M17 en Cheongju, que producirá memoria flash NAND utilizada para almacenar datos en dispositivos que van desde computadores personales hasta servidores de IA, está prevista que comience en febrero del próximo año, y se espera que ‌su primera sala limpia entre en funcionamiento en diciembre de 2028.

En otro documento presentado ante las autoridades reguladoras, la empresa afirmó que ‌estaba "estudiando activamente" medidas ⁠adicionales de rentabilidad para los accionistas con el fin de aumentar el valor para estos, y que ​espera ultimar y anunciar los detalles en el tercer trimestre.

(1 dólar = 1 417,8300 wones)

Con información de Reuters