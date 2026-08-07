Los monotributistas tuvieron tiempo hasta este miércoles 5 de agosto para realizar la recategorización semestral. A partir del ùltimo jueves 6 y hasta el 20 de agosto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará a revisar de oficio la situación de los contribuyentes y podrá recategorizarlos o incluso excluirlos del Régimen Simplificado si detecta inconsistencias.
La falta de recategorización o la declaración de una categoría inferior a la que corresponde puede derivar en multas, reclamos de deuda y hasta el pase obligatorio al Régimen General, con un impacto económico mucho mayor para el contribuyente.
Según especialistas tributarios, la sanción prevista equivale al 50 por ciento del impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales que deberían haberse abonado. Esa multa puede aplicarse tanto a quienes no realizan el trámite como a quienes informan una categoría que no refleja sus ingresos reales.
ARCA podrá recategorizar o excluir de oficio
Una vez vencido el plazo, el organismo fiscal analizará la información disponible y podrá determinar de oficio la categoría correcta del contribuyente o excluirlo directamente del Monotributo cuando considere que supera los límites permitidos. En esos casos, ARCA notificará la decisión a través del Domicilio Fiscal Electrónico y reclamará las diferencias de impuestos correspondientes a los períodos anteriores, junto con los intereses y la multa prevista por la normativa.
Los controles no se limitan únicamente a la facturación. El organismo también evalúa otros indicadores, entre ellos:
- Ingresos declarados.
- Compras y gastos vinculados a la actividad.
- Adquisición de bienes.
- Acreditaciones bancarias.
- Gastos personales que no resulten compatibles con la categoría declarada.
Si esos movimientos superan los parámetros permitidos, ARCA puede concluir que el contribuyente debió estar inscripto en una categoría superior o incluso fuera del Monotributo.
Cabe señalar que la exclusión implica el ingreso al Régimen General, con la obligación de tributar IVA y Ganancias, además de afrontar las diferencias impositivas que determine el organismo.
No obstante, la legislación contempla mecanismos de transición para quienes deban abandonar el régimen simplificado. Existen dos alternativas:
- Procedimiento permanente de transición, que permite computar beneficios fiscales en IVA y Ganancias para quienes sean excluidos o renuncien al Monotributo.
- Régimen Voluntario de Promoción Tributaria, destinado a quienes comunican voluntariamente su exclusión y acceden a reducciones temporales del IVA durante los primeros tres años.
Los especialistas advierten que, una vez excluido o luego de una renuncia, no es posible regresar inmediatamente al Monotributo, por lo que recomiendan revisar cuidadosamente la facturación y los demás parámetros antes del vencimiento.