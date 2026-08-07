Los monotributistas tuvieron tiempo hasta este miércoles 5 de agosto para realizar la recategorización semestral. A partir del ùltimo jueves 6 y hasta el 20 de agosto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará a revisar de oficio la situación de los contribuyentes y podrá recategorizarlos o incluso excluirlos del Régimen Simplificado si detecta inconsistencias.

La falta de recategorización o la declaración de una categoría inferior a la que corresponde puede derivar en multas, reclamos de deuda y hasta el pase obligatorio al Régimen General, con un impacto económico mucho mayor para el contribuyente.

Según especialistas tributarios, la sanción prevista equivale al 50 por ciento del impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales que deberían haberse abonado. Esa multa puede aplicarse tanto a quienes no realizan el trámite como a quienes informan una categoría que no refleja sus ingresos reales.

ARCA podrá recategorizar o excluir de oficio

Una vez vencido el plazo, el organismo fiscal analizará la información disponible y podrá determinar de oficio la categoría correcta del contribuyente o excluirlo directamente del Monotributo cuando considere que supera los límites permitidos. En esos casos, ARCA notificará la decisión a través del Domicilio Fiscal Electrónico y reclamará las diferencias de impuestos correspondientes a los períodos anteriores, junto con los intereses y la multa prevista por la normativa.

Los controles no se limitan únicamente a la facturación. El organismo también evalúa otros indicadores, entre ellos:

Ingresos declarados.

Compras y gastos vinculados a la actividad.

Adquisición de bienes.

Acreditaciones bancarias.

Gastos personales que no resulten compatibles con la categoría declarada.

Si esos movimientos superan los parámetros permitidos, ARCA puede concluir que el contribuyente debió estar inscripto en una categoría superior o incluso fuera del Monotributo.

Cabe señalar que la exclusión implica el ingreso al Régimen General, con la obligación de tributar IVA y Ganancias, además de afrontar las diferencias impositivas que determine el organismo.

No obstante, la legislación contempla mecanismos de transición para quienes deban abandonar el régimen simplificado. Existen dos alternativas:

Procedimiento permanente de transición , que permite computar beneficios fiscales en IVA y Ganancias para quienes sean excluidos o renuncien al Monotributo.

, que permite computar beneficios fiscales en IVA y Ganancias para quienes sean excluidos o renuncien al Monotributo. Régimen Voluntario de Promoción Tributaria, destinado a quienes comunican voluntariamente su exclusión y acceden a reducciones temporales del IVA durante los primeros tres años.

Los especialistas advierten que, una vez excluido o luego de una renuncia, no es posible regresar inmediatamente al Monotributo, por lo que recomiendan revisar cuidadosamente la facturación y los demás parámetros antes del vencimiento.