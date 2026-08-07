Sin cambios en el dólar oficial, subieron los financiero y bajó el blue

El panorama cambiario se mantiene bajo seguimiento constante, con el dólar oficial como referencia principal y los distintos dólares paralelos en el centro de la atención pública. En este sentido, la dinámica del mercado refleja la interacción entre las medidas oficiales y las expectativas de los agentes económicos, lo que genera un escenario de análisis permanente. Asimismo, la brecha cambiaria continúa siendo un indicador relevante para comprender el pulso de la economía.

Al mismo tiempo, los movimientos en el dólar blue, el contado con liquidación y el dólar MEP son observados minuto a minuto por inversores y operadores. Estos valores, aunque informales o alternativos, inciden en la percepción general sobre la estabilidad financiera y en las decisiones de cobertura. De este modo, el seguimiento de las distintas cotizaciones se convierte en una herramienta esencial para interpretar la coyuntura económica diaria. La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.