Viernes 7 de Agosto del 2026 Vie 7 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1520
Dólar Tarjeta $1976
Dólar Blue $1525
Dólar CCL $1580.7
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Dólar

Sin cambios en el dólar oficial, subieron los financiero y bajó el blue

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Sin cambios en el dólar oficial, subieron los financiero y bajó el blue

El panorama cambiario se mantiene bajo seguimiento constante, con el dólar oficial como referencia principal y los distintos dólares paralelos en el centro de la atención pública. En este sentido, la dinámica del mercado refleja la interacción entre las medidas oficiales y las expectativas de los agentes económicos, lo que genera un escenario de análisis permanente. Asimismo, la brecha cambiaria continúa siendo un indicador relevante para comprender el pulso de la economía.

Al mismo tiempo, los movimientos en el dólar blue, el contado con liquidación y el dólar MEP son observados minuto a minuto por inversores y operadores. Estos valores, aunque informales o alternativos, inciden en la percepción general sobre la estabilidad financiera y en las decisiones de cobertura. De este modo, el seguimiento de las distintas cotizaciones se convierte en una herramienta esencial para interpretar la coyuntura económica diaria. La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.

Hace 4 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este viernes 7 de agosto con una cotización de compra en $1470 y de venta en $1520, mientras la variación registra un 0,00% y el valor de la divisa se mantiene estable.

Hace 19 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 7 de agosto con una leve caída: $1505 para la compra y $1525 para la venta. De este modo, la cotización registra una variación de -0,33% en la jornada.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar contado con liqui se actualiza este viernes 7 de agosto en el mercado de cambios con una variación del 0,87% y cotiza a $1576.8889 para la compra y a $1585.5181 para la venta.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar bolsa, también conocido como dólar MEP, se actualiza este viernes 7 de agosto en el mercado de bonos con una cotización de $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, lo que representa una variación de 0,25% en una rueda en la que los títulos públicos concentran la atención de los inversores que siguen el precio del dólar en su segmento financiero.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este viernes 7 de agosto con un valor de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que representa una variación de 0,00%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 7 de agosto con una leve baja: la compra se ubica en $1505 y la venta en $1525, lo que representa una variación negativa del -0,33%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar contado con liqui (CCL) se actualiza este viernes 7 de agosto en el mercado de contado con liqui con una cotización de $1578.5727 para la compra y de $1583.7346 para la venta, lo que representa una variación de 0,76%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP cotiza este viernes 7 de agosto con una actualización normal en el mercado de bonos: la compra se ubica en $1520.9 y la venta en $1521.35, lo que representa una variación del 0,13%; en tanto, el dólar bolsa sigue la evolución de los activos de renta fija mientras los inversores ajustan sus posiciones en el segmento bursátil.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial se actualiza este viernes 7 de agosto en el Banco Nación a $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación del 0,00%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

Este viernes, 7 de agosto, el dólar blue se actualiza en el mercado informal con un valor de $1505 para la compra y de $1525 para la venta, lo que representa una variación de -0,33%.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar CCL se actualiza este viernes 7 de agosto en el mercado de contado con liqui: la compra se ubica en $1577.1011 y la venta en $1580.2139, con una variación de 0,53%.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP se actualiza este viernes, 7 de agosto, con una variación del 0,10% en el mercado de bonos, donde el dólar bolsa opera con un precio de compra de $1520.28 y un precio de venta de $1520.91, reflejando un movimiento acotado mientras los inversores siguen de cerca la evolución de los activos financieros.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este viernes 7 de agosto con una cotización de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que deja una variación de 0,00% en la jornada.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue cotiza este viernes 7 de agosto con una actualización que lo deja en $1505 para la compra y $1525 para la venta. De esta manera, el precio de la divisa paralela registra una variación de -0,33% en la jornada, mientras los operadores siguen atentos a la evolución de las cotizaciones en la city.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El mercado de contado con liqui se actualiza este viernes con el dólar CCL operando a $1578.7507 para la compra y $1582.6056 para la venta, una variación del 0,68%.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP se actualiza este viernes 7 de agosto en el mercado de bonos: la compra se ubica en $1521,24 y la venta en $1521,69, lo que representa una variación de 0,15%. El dólar bolsa opera así con un leve movimiento mientras los inversores siguen de cerca la evolución de los títulos públicos en la city financiera.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial se mantiene estable este viernes y en el Banco Nación la divisa se ofrece a $1470 para la compra y a $1520 para la venta. La cotización registra una variación del 0,00%, sin cambios en el inicio de la jornada.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 7 de agosto con un valor de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representa una variación de -0,33% respecto del registro previo.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar contado con liqui (CCL) se actualiza este viernes 7 de agosto con una variación de 0,80%: la compra se ubica en $1580.5936 y la venta en $1584.4017 en el mercado de contado con liqui, en una rueda que sigue de cerca la evolución de la cotización.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP, también llamado dólar bolsa, se actualiza en el mercado de bonos con una cotización de $1522.29 para la compra y $1522.91 para la venta, lo que representa una variación de 0,23%. La referencia del tipo de cambio implícito en los títulos públicos refleja el comportamiento del segmento bursátil y acompaña la demanda de cobertura de los inversores.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial del Banco Nación se cotiza este viernes 7 de agosto en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00% respecto a la jornada anterior. La entidad pública mantiene una actualización normal del billete en el mercado, en línea con el desarrollo habitual de la jornada.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 7 de agosto con un valor de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representa una variación de -0,33% respecto al registro anterior.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El mercado de contado con liqui (CCL) presenta una variación positiva del 0,68% este viernes 7 de agosto, con una punta compradora en $1576.9915 y una punta vendedora en $1582.4724.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar bolsa, MEP, se mueve en el mercado de bonos con una variación del 0,26%: la compra se ubica en $1522.65 y la venta en $1523.27.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

Este viernes, 7 de agosto, el dólar oficial en el Banco Nación se actualiza con un valor de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que representa una variación del 0,00%.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 7 de agosto con una cotización de 1505 pesos para la compra y 1525 pesos para la venta. La variación registrada es de -0,33%, en una jornada que muestra al billete paralelo operando a la baja en el segmento no oficial.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este viernes con una variación del 0,68%: la punta compradora se ubica en $1578.5359 y la punta vendedora en $1582.5917.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP opera este viernes 7 de agosto a $1523,72 para la compra y $1524,16 para la venta, con una variación de 0,31%. En el mercado de bonos, la demanda por cobertura sigue marcando el ritmo del dólar bolsa, que se mantiene como referencia para los inversores en busca de dolarizar sus carteras.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar Oficial se mantiene sin cambios este viernes 7 de agosto: en el Banco Nación, la divisa se ofrece a $1520 para la venta y se toma a $1470 para la compra, con una variación del 0,00%.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar blue, protagonista del mercado informal, se compra este viernes, 7 de agosto, a $1505 y se vende a $1525. La cotización presenta una variación de -0,33% en esta actualización.

Hace 7 horas

Dólar: el mercado definió cuánto saldrá la divisa a fin de año

Las principales consultoras y bancos revelaron sus estimaciones en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.

Leer la nota completa

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza este viernes, 7 de agosto, con valores de $1575.0311 para la compra y $1578.5447 para la venta, lo que implica una variación del 0,43%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

Este viernes, 7 de agosto, el dólar MEP se actualiza en el mercado de bonos con una cotización de $1519,39 para la compra y $1521,7 para la venta, lo que representa una variación de 0,15% en el día.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En una actualización normal, el Banco Nación mantiene este viernes 7 de agosto el valor del dólar oficial sin variación, con una cotización de compra de $1470 y de venta de $1520; la variación es de 0,00%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 7 de agosto con una cotización de $1510 para la compra y $1530 para la venta, lo que implica una variación de -0,65%. El billete paralelo mantiene su protagonismo y opera con movimientos que reflejan la oferta y la demanda entre los operadores.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En la más reciente actualización del mercado de contado con liqui (CCL), el dólar CCL registra una variación de 0,30% y se negocia con una cotización de $1571.8605 para la compra y de $1576.1625 para la venta este viernes 7 de agosto.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En una actualización normal del mercado de bonos, el dólar MEP se negocia este viernes 7 de agosto a $1519,39 para la compra y $1521,7 para la venta, con una variación de 0,21%. El dólar bolsa acompaña la evolución de los títulos públicos y los inversores siguen atentos al movimiento de las paridades soberanas en la recta final de la semana.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En la actualización de este viernes, 7 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1470 para la compra y $1520 para la venta, de acuerdo con el valor del Banco Nación. La cotización presenta una variación de 0,00% en la jornada, con el billete manteniendo su referencia.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar blue opera este viernes 7 de agosto en el mercado informal con una cotización de $1510 para la compra y $1530 para la venta, lo que implica una variación de -0,65%.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza este viernes 7 de agosto con una cotización de $1571.8605 para la compra y de $1576.1625 para la venta, lo que representa una variación del 0,30%.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP, también denominado dólar bolsa, se actualiza este viernes 7 de agosto con una variación de 0,21%: la punta compradora se ubica en $1519.39 y la vendedora en $1521.7, mientras el mercado de bonos acompaña la referencia y concentra la atención de los inversores que siguen de cerca la cotización del dólar bolsa.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En una actualización normal de este viernes, 7 de agosto, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene con un valor de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que representa una variación de 0,00%.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar blue cotiza este viernes 7 de agosto en el mercado informal con un precio de 1510 pesos para la compra y 1530 pesos para la venta, lo que representa una variación de -0,65% en la jornada. La divisa paralela se actualiza en medio de un contexto de seguimiento permanente por parte de los ahorristas, que observan con atención cada movimiento de la cotización en las calles de la city. Con esta referencia, el billete estadounidense mantiene su dinámica en el circuito no regulado, donde la demanda y la oferta marcan el pulso del día a día.

Hace 11 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar CCL se actualiza este viernes 7 de agosto con una variación de 0,30% en el mercado de contado con liqui: la compra se ubica en $1571.8605 y la venta en $1576.1625.

Hace 11 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP opera este viernes 7 de agosto con una variación de 0,21% en el mercado de bonos, mientras que el dólar bolsa cotiza a $1519.39 para la compra y $1521.7 para la venta, con la evolución de los títulos soberanos marcando el ritmo de la jornada.

Hace 11 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial se actualiza este viernes 7 de agosto en el Banco Nación: la compra se ubica en $1470, mientras que la venta se posiciona en $1520. La cotización registra una variación de 0,00% en esta instancia, con el banco manteniendo los valores para la divisa estadounidense.

Hace 11 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes con una leve baja: la compra se ubica en $1510 y la venta en $1530, lo que representa una variación de -0,65% respecto de la jornada anterior.

Hace 12 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El mercado de contado con liqui actualiza este viernes, 7 de agosto, su cotización del CCL: la compra se ubica en $1571.8605 y la venta en $1576.1625, con una variación de 0,30%.

Hace 12 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP presenta este viernes 7 de agosto una actualización normal, con el dólar bolsa en el centro de la escena: la compra se ubica en $1519.39 y la venta en $1521.7, lo que marca una variación del 0,21%. En el mercado de bonos, las operaciones acompañan la cotización del MEP y reflejan un movimiento acotado en el tramo final de la semana.

Hace 12 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En una actualización normal, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza este viernes 7 de agosto a $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.

Hace 12 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar blue se actualiza este viernes, 7 de agosto, en el mercado informal con un precio de $1510 para la compra y de $1530 para la venta, lo que implica una variación negativa del -0,65%. La cotización en tiempo real refleja el movimiento del día y mantiene la atención de los ahorristas sobre la evolución de la moneda paralela.

Hace 13 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este viernes, 7 de agosto, con una variación de 0,30%: la punta compradora se ubica en $1571.8605 y la punta vendedora en $1576.1625.

Hace 13 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este viernes 7 de agosto con una variación de 0,21%: la compra se ubica en $1519,39 y la venta en $1521,7, mientras el mercado de bonos sigue de cerca estos movimientos para definir su rumbo en la rueda.

Hace 13 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este viernes 7 de agosto con un valor de $1470 para la compra y $1520 para la venta, mientras la variación se mantiene en 0,00%.

Hace 13 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En esta actualización, el dólar blue se cotiza en el mercado informal a $1510 para la compra y a $1530 para la venta, con una variación de -0,65%.

Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza este viernes 7 de agosto: la compra se ubica en $1571.8605 y la venta en $1576.1625, con una variación del 0,30%.

Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este viernes, 7 de agosto, en el mercado de bonos: la compra se ubica en $1519.39 y la venta en $1521.7, con una variación del 0,21% mientras los operadores siguen de cerca el comportamiento de los títulos públicos.

Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar oficial se mantiene estable en el Banco Nación: en la actualización de este viernes 7 de agosto, la compra se ubica en $1470 y la venta en $1520, con una variación de 0,00%.

Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar blue, protagonista del mercado informal, se actualiza este viernes, 7 de agosto, con una cotización de $1510 para la compra y $1530 para la venta. La divisa paralela exhibe así una variación del -0,65%, en una rueda en la que los operadores siguen de cerca el pulso de la plaza cambiaria.

Hace 15 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este viernes con una cotización de $1571.8605 para la compra y $1576.1625 para la venta, lo que representa una variación de 0,30% en la jornada.

Hace 15 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

El dólar MEP opera este viernes 7 de agosto con una variación del 0,21%: la compra se ubica en $1519,39 y la venta en $1521,7. En el mercado de bonos, la atención se concentra en la evolución de los títulos soberanos en dólares, mientras el dólar bolsa se mueve con normalidad y los inversores siguen de cerca el ritmo de las operaciones.

Hace 15 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

En una actualización normal del mercado, el dólar oficial en el Banco Nación se ofrece este viernes 7 de agosto a $1470 para la compra y a $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.

Hace 15 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 7 de agosto

Este viernes 7 de agosto, el dólar blue se actualiza en el mercado informal con una compra de $1510 y una venta de $1530, lo que implica una variación de -0,65% en la jornada. La cotización del billete estadounidense en la plaza paralela refleja el pulso de la oferta y la demanda, mientras los operadores siguen atentos a cada movimiento del tipo de cambio libre a lo largo del día.

Hace 22 horas

Con el modelo peruano como horizonte, el BCRA anticipa mayor apreciación del dólar

El Banco Central explicó este jueves la maniobra financiera que incrementó los depósitos en dólares del Tesoro nacional. Anticipó que seguirá la apreciación cambiaria como estrategia para bajar la inflación y advirtió que no habrá ayuda ni para reactivar la actividad interna ni para las familias que enfrentan problemas de endeudamiento excesivo. El modelo de Perú, puesto como ejemplo.

Leer la nota completa

07:08 | 06/08/2026

El dólar oficial cerró sin cambios y bajó el blue, mientras que subieron los financieros

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

14:41 | 05/08/2026

El dólar oficial vuelve a trepar y el mercado anticipa más presión a partir de agosto

El menor ingreso de divisas del agro, la mayor demanda de cobertura y el récord de salida de dólares por utilidades empiezan a reconfigurar el escenario cambiario en la segunda mitad del año

Leer la nota completa

13:37 | 05/08/2026

Milei renovó el swap con China por cinco años tras cuestionar el vínculo con Beijing

El Banco Central y el Banco Popular de China extendieron el acuerdo de monedas hasta 2031 y mantuvieron activa la porción utilizada por Argentina. La renovación fortalece las reservas en un contexto de alta demanda de divisas y compromisos con el FMI.

Leer la nota completa

06:54 | 05/08/2026

El dólar oficial volvió a subir y empujo a los financieros también al alza

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

19:26 | 04/08/2026

El Índice Big Mac confirma el atraso cambiario que Milei se niega a reconocer

Aunque el Big Mac cuesta menos que en Estados Unidos medido en dólares, continúa siendo más caro en Argentina si se tiene en cuenta el poder adquisitivo local y su relación con la divisa. Es decir, en dólares no está entre los más caros, pero en relación con los ingresos locales, sí.

Leer la nota completa

16:35 | 04/08/2026

El campo también está en rojo: 70% de los productores que alquilan están en crisis

Por el aumento de los costos de los insumos, los productores que alquilan campos para trabar soja y trigo presentan márgenes negativos. El 70% de los productores trabaja bajo estas características. Entre enero y julio aumentaron los volúmenes exportados pero ingresaron menos dólares. 

Leer la nota completa

16:20 | 04/08/2026

Cómo pagar los dólares de la tarjeta en agosto

Quienes tengan consumos en moneda extranjera pueden evitar el recargo si cancelan el saldo directamente en dólares. El paso a paso para pagar la tarjeta y no abonar de más.

Costos en dólares en agosto 2026

Leer la nota completa

14:15 | 04/08/2026

Argentina lidera la mora del sector privado en América Latina y ya quedó cerca de Nigeria

Un informe de la consultora 1816 ubicó al país como el de mayor cartera irregular de créditos privados de la región y apenas por debajo de Nigeria en el ranking mundial. Aunque en junio se interrumpió una racha de 19 meses consecutivos de aumento de la mora, el alivio respondió, en buena medida, al pago del aguinaldo y a refinanciaciones récord.

Leer la nota completa

08:07 | 04/08/2026

Sin cambios en el dólar oficial, los paralelos cerraron con leves bajas

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.

Leer la nota completa

17:06 | 03/08/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar MEP se posiciona como la alternativa de menor precio para dolarizarse. Cómo comprarlo, cuánto cotizan el oficial, el blue y el CCL, y qué espera el mercado para los próximos meses.

Cómo comprar el dólar más barato

Leer la nota completa

13:13 | 03/08/2026

Milei confesó los riesgos de una devaluación en 2027

El Presidente reconoció que "los riesgos existen" ante un eventual ataque contra el peso el próximo año y aseguró que el Gobierno busca acumular reservas, cerrar el financiamiento externo y ampliar acuerdos de swap para enfrentar una posible presión cambiaria.

Leer la nota completa

09:06 | 03/08/2026

Subieron el dólar y los financieros pero cerró a la baja el blue

El dólar oficial y los financieros mostraron una suba moderada. En el mercado paralelo cayó levemente.

Leer la nota completa
Trending
Cómo lo ven
La prensa alemana criticó a Milei en medio de la crisis con Brasil: "No se muestra muy presidencial" Agencia DW
Las más vistas