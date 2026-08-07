El aumento de agosto impacta en la AUH y otros beneficios compatibles de ANSES.El aumento de agosto impacta en la AUH y otros beneficios compatibles de ANSES.

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un incremento en agosto por la actualización mensual de las prestaciones de ANSES. Además del aumento, quienes cumplan con los requisitos podrán recibir otros beneficios compatibles, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, lo que eleva el monto total acreditado durante el mes. Los pagos se realizarán según el calendario oficial, de acuerdo con la terminación del DNI.

Aumento para la AUH en agosto: cuánto pasa a cobrar cada beneficiario

Durante agosto, la AUH se actualiza con un incremento del 1,89%, en línea con la movilidad aplicada por ANSES a sus prestaciones. Con esta suba, el monto bruto por cada hijo menor de edad asciende a $150.861,93.

Sin embargo, ese valor no se deposita de manera completa todos los meses. Como ocurre habitualmente, el organismo liquida el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que la familia presente la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De esta manera, el pago mensual efectivo será de $120.689,54 por hijo, mientras que los $30.172,39 restantes quedarán retenidos para su futura liquidación una vez cumplido ese requisito.

Tarjeta Alimentar: los montos que siguen vigentes

Además de la AUH, muchas familias acceden a la Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado a garantizar el acceso a alimentos. A diferencia de la asignación, este programa no tuvo anuncios de actualización para agosto, por lo que continuará con los mismos valores establecidos el mes anterior.

Los importes que permanecerán vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos: $149.425.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

Como este beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal, quienes lo perciben no deben realizar ningún trámite adicional para cobrarlo.

Complemento Leche: otro extra que aumenta en agosto

El tercer ingreso que puede completar el denominado "triple pago" es el Complemento Leche, una asistencia incluida dentro del Plan de los Mil Días.

En agosto, este beneficio también tendrá una actualización y alcanzará los $56.897 por hijo. Está dirigido a las familias con niños de hasta 3 años que cobran la AUH y a las personas titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores establecidos durante el mes anterior.

Cuando una familia reúne las condiciones para recibir la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, el monto total acreditado durante el mes puede incrementarse de manera significativa gracias a la combinación de estos tres beneficios.

Cuándo cobra la AUH en agosto

ANSES realizará los depósitos de la AUH según la terminación del Documento Nacional de Identidad. El dinero se acreditará en la misma cuenta bancaria donde cada titular percibe habitualmente la asignación.

El cronograma de pagos previsto para agosto es el siguiente: