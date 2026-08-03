Calendario de pagos de ANSES agosto 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES publicó el calendario de pagos completo para agosto 2026. Las prestaciones se cobran a partir del lunes 10 de agosto, con fechas escalonadas por terminación de DNI y sin acreditaciones los fines de semana ni el feriado del lunes 17 de agosto.

El cronograma alcanza a jubilados y pensionados, PUAM, AUH, AUE, asignaciones prenatales, SUAF, PNC y prestación por desempleo. A continuación, todas las fechas de cobro del mes.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : martes 25 de agosto

: martes 25 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : viernes 28 de agosto

: viernes 28 de agosto DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 24 de agosto

: lunes 24 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : martes 25 de agosto

: martes 25 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto

El Plan 1 de desempleo se paga en estas fechas. Los planes 2 y 3 se abonan en ventanas separadas; consultá tu fecha exacta en Mi ANSES.

Montos Vigentes

En agosto 2026, por la movilidad del 1,89% (inflación de junio), el haber mínimo es de $419.776, la PUAM de $329.430 y la AUH de $150.848 por hijo. El Gobierno mantiene el bono extra de $70.000 (Decreto 399/2026) para los haberes más bajos: lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, la PUAM y las PNC. Entre $419.776 y $489.776 el bono es proporcional y por encima de $489.776 no corresponde. Así, un jubilado de la mínima cobra $489.776 en total.

Sobre la AUH, ANSES deposita el 80% ($120.678) y retiene el 20% restante para la Libreta. Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más; el Complemento Leche del Plan 1000 Días suma $55.841 para los más chicos.

Qué tener en cuenta en agosto

No hay acreditaciones los fines de semana ni el feriado del lunes 17 de agosto. En agosto no se paga aguinaldo: el SAC se cobra junto al haber en junio y diciembre, mientras que la AUH, la AUE y el SUAF no cobran aguinaldo. Las asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento y adopción) se cobran en dos ventanas para todas las terminaciones de DNI: la primera quincena va del 11 de agosto al 11 de septiembre y la segunda del 24 de agosto al 11 de septiembre. La asignación por maternidad sigue el cronograma de la prenatal. Las asignaciones familiares de PNC, los planes 2 y 3 de desempleo y las prestaciones Volver al Trabajo/Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo) tienen esquemas propios o fecha única ($78.000 fijos) y se consultan en Mi ANSES. Las Becas Progresar se confirman a mediados de mes.