Drones ucranianos matan a ocho personas en Rusia y atacan almacén de Wildberries, dicen gobernadores

Se observa humo tras un ataque con drones ucranianos contra un almacén de Wildberries en Novosemeykino.

Los ataques ​con drones ucranianos causaron la muerte de al menos ocho personas en varias regiones rusas durante la noche y el ‌domingo, y alcanzaron objetivos como ‌un almacén perteneciente a Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, informaron las autoridades regionales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 635 drones ucranianos durante la noche.

Los drones de Kiev atacaron un almacén de Wildberries en la región de Samara, a unos 800 km (500 millas) de las posiciones militares ucranianas más avanzadas, dijo el ​gobernador de Samara, Vyacheslav ⁠Fedorishchev. Afirmó que no hubo víctimas y que se estaba ‌extinguiendo el incendio que se había producido como consecuencia ⁠del ataque.

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Las fuerzas ucranianas han estado lanzando ⁠ataques cada vez más al interior de Rusia a medida que amplían sus ofensivas contra objetivos económicos y energéticos, con la esperanza de ⁠socavar la capacidad de Moscú para librar su guerra en ​Ucrania, que ya dura más de cuatro años.

Desde ‌el 18 de julio han atacado ‌alrededor de una docena de instalaciones de Wildberries con el ⁠objetivo de interrumpir las operaciones de la empresa, un pilar fundamental de la economía de consumo que a menudo se describe como la respuesta rusa a Amazon.

Por otra parte, un ataque contra un edificio ​residencial en ‌la vecina región de Sarátov causó la muerte de dos personas en la ciudad de Engels, informó el gobernador Roman Busargin. La infraestructura civil sufrió daños tanto en Engels como en la ciudad de Sarátov, añadió.

Tanto la ciudad de ⁠Sarátov, que alberga una importante refinería de petróleo, como Engels, sede de una base aérea militar, han sido objeto de repetidos ataques ucranianos en los últimos años.

El Ejército de Kiev dijo el domingo que las fuerzas ucranianas habían atacado la refinería de Sarátov y la base aérea de Engels, provocando incendios en ambas instalaciones. Afirmó además que sus fuerzas también ‌habían atacado un depósito de petróleo en la región occidental de Kaluga.

Tres personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque con drones en la región rusa de Udmurtia, informó la gobernadora en funciones, Olga Abramova. En la región fronteriza de Belgorod, tres personas murieron y cinco resultaron ‌heridas en ataques ucranianos, informó el grupo de trabajo local.

El gobernador de la región rusa de Bashkortostán, Radiy Khabirov, afirmó que las unidades de defensa ‌aérea habían repelido ⁠un ataque masivo con drones contra instalaciones industriales. Uno de los drones fue derribado sobre la zona industrial ​de la capital regional, Ufa, y se estaba extinguiendo el incendio, añadió.

Con información de Reuters