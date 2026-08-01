El escalador Nirmal Purja muere junto a otras 9 personas en avalancha en Pakistán, dicen autoridades

FOTO DE ARCHIVO: Nirmal Purja habla durante una conferencia de prensa después de escalar seis montañas, incluido el Monte Everest, en Katmandú

El ​famoso alpinista nepalí Nirmal Purja, que estableció el récord de la ascensión más rápida a las 14 montañas más altas del mundo, falleció en una avalancha durante una expedición en Pakistán, ‌informó su empresa el sábado.

"Hoy, con profunda ‌tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja ha perdido trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak", dijo en una publicación de Instagram la empresa organizadora de la expedición, Elite Exped.

"También hemos recibido la confirmación de que, lamentablemente, otros miembros de la expedición no han sobrevivido", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, se mostró consternado por la muerte de los alpinistas, entre ellos Purja.

"Solo se ha detenido el viaje físico de los alpinistas. Pero la historia de su valentía, dedicación ​y contribuciones seguirá siempre viva ⁠y será una fuente de inspiración", escribió Shah en una publicación en las redes sociales.

Purja, de 43 ‌años, y otras nueve personas llevaban desaparecidas desde el jueves tras verse arrastradas ⁠por una avalancha en el Broad Peak, de 8.051 metros (26.414 ⁠pies), la duodécima montaña más alta del mundo, una ascensión técnicamente difícil situada en la región pakistaní de Gilgit-Baltistán.

Las autoridades indicaron que los cuerpos de Purja y de los demás escaladores se encontraban en un ⁠lugar de difícil acceso y aún no se habían recuperado.

Purja, que sirvió en el Ejército ​británico con los gurkhas y posteriormente en las fuerzas especiales, completó su ‌hazaña récord en seis meses en 2019. Alcanzó ‌gran notoriedad internacional tras el estreno, dos años más tarde, del documental de Netflix que ⁠narraba su aventura, "14 Peaks: Nothing Is Impossible".

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, dijo que se sentía "increíblemente" triste al conocer la muerte de Purja y de los demás escaladores. "Era un hombre inspirador que sirvió en nuestras Fuerzas Armadas durante muchos años, y cuyas increíbles aventuras de montañismo son conocidas en ​todo el mundo", ‌escribió Streeting en X.

Los diez montañistas quedaron atrapados en una avalancha alrededor del mediodía del jueves. Seis de ellos eran nepalíes y los demás procedían de Pakistán, Omán, Estados Unidos y China.

Los equipos de búsqueda recuperaron tres cadáveres el viernes.

Chhang Dawa Sherpa, miembro del consejo de administración de Seven Summit Treks —empresa que contaba con tres guías sherpas entre los ⁠alpinistas fallecidos—, dijo que los cuerpos restantes habían sido "localizados e identificados" con la ayuda de imágenes tomadas por drones, pero que aún no se habían recuperado.

"Se encuentran en un lugar de difícil acceso y aún no han sido recuperados", dijo Chhang a Reuters.

Señaló que, a diferencia de Nepal, en Pakistán no se practica el rescate con cuerdas largas desde helicópteros en las montañas.

"Tenemos que tener en cuenta la seguridad de quienes acuden a recuperar los cuerpos".

Sajid Hussain, subdirector del departamento de turismo de la región de Gilgit-Baltistán, en Pakistán, afirmó que la ‌operación de rescate seguía en marcha.

"Los equipos de rescate han logrado identificar la ubicación de las víctimas; sin embargo, aún no han podido recuperarlas y bajarlas de forma segura", dijo a Reuters.

Aunque la vigilancia con drones y el reconocimiento aéreo habían ayudado a identificar la ubicación exacta, llegar hasta los fallecidos y recuperarlos de forma segura sigue siendo una tarea difícil, añadió.

En 2019, Purja escaló el Annapurna, la décima montaña más alta ‌del mundo. A continuación, comenzó a afrontar otros picos de 8.000 metros. De las 14 montañas más altas del mundo, ocho se encuentran en Nepal, cinco en Pakistán y una en la región del Tíbet, en China.

Los alpinistas ‌de élite describieron a ⁠Purja como un personaje "carismático y pintoresco". "Si hablamos de su legado, es difícil no centrarse en cómo estuvo a la vanguardia de la revolución en el ámbito del guiado ​de alta montaña", dijo a Reuters el montañista británico Kenton Cool, que ha escalado el Everest 20 veces, el mayor número de ascensos de un excursionista que no sea sherpa.

Con información de Reuters