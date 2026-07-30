Se viene la tormenta en el AMBA con lluvias de intensidad variada, ráfagas y una baja de temperatura

Julio cerrará con un aumento de nubosidad y tormentas fuertes.

La población se mantiene alerta ante el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que reportó condiciones de inestabilidad y variaciones significativas de temperatura para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde el inicio de la semana, los días estuvieron marcados por la humedad, la nubosidad y un sol escaso. Este jueves se presenta con un cielo nublado y una temperatura máxima que podría llegar a los 18 grados, sin precipitaciones a la vista.

Sin embargo, julio cerrará con un aumento de nubosidad y tormentas fuertes. Este fenómeno se sentirá especialmente el viernes 31 por la tarde y noche. Las probabilidades de precipitaciones alcanzan entre 40 % y 100 % durante la noche.

También se esperan vientos predominantes del sector noreste y ráfagas que pueden oscilar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

Hacia el sábado se prevé una persistencia de chaparrones durante la madrugada y la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados.

El domingo habrá un quiebre en el patrón meteorológico, ya que el SMN estima un descenso abrupto de la temperatura mínima, que podría ubicarse en 8 grados, y la máxima alcanzaría 16 grados. Se espera un cielo parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

El inicio de la próxima semana, según el pronóstico extendido del organismo nacional, las condiciones de estabilidad, con temperaturas mínimas bajas para la época, entre los 8 y los 12 grados y máximas que no superarán los 18. Los vientos se mantendrán y rotarán desde el sector sur al este, sin ráfagas muy destacadas.

Avanza un frente frío

Según el sitio Meteored, avanza un frente frío sobre la región central durante el viernes y dará paso a lluvias y tormentas de intensidad variada en el AMBA.

Este proceso corresponde al desarrollo de un centro de bajas presiones en superficie y favorecerá un marcado incremento de la inestabilidad, con tormentas que podrían ser localmente fuertes.

De acuerdo al reporte del SMN, el invierno en el AMBA mantendrá temperaturas frescas y una escasa probabilidad de precipitaciones tras el fin de semana.

La situación en provincia de Buenos Aires

El sudoeste de la provincia de Buenos Aires registrará lluvias aisladas en el suroeste. La misma zona también estará ventosa durante la tarde y la noche, y la nubosidad será variada en el resto del territorio.

Toda la provincia estará marcada por la inestabilidad el viernes, con tormentas fuertes en casi todas las localidades. Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas.

Recién el sábado habrá mejoras en las condiciones climáticas, con nubosidad variada en la provincia, aunque las precipitaciones persistirán en el sur el domingo por la tarde.

Todas las alertas que rigen en el país

La costa de Santa Cruz, gran parte de Chubut, oeste y este de Río Negro y el sur de Neuquén están bajo alerta amarilla por lluvias, mientras que en el sudoeste neuquino la alerta se eleva a naranja.

En tanto, por nevadas se ven afectados el oeste de Neuquén, centro y oeste de Río Negro y gran parte de Chubut y Santa Cruz donde rige la alerta amarilla.

Por otra parte, el oeste del país está bajo alerta amarilla por vientos fuertes, específicamente en casi toda la extensión de Neuquén y el suroeste de Mendoza.

La última advertencia amarilla es por temperaturas frías extremas en el sur de Chubut y de Santa Cruz y toda Tierra del Fuego. Pero al este de Santa Cruz es de color naranja y al oeste escala a roja.