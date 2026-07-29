Mancini dice que quiere devolver la grandeza a selección de Italia

Selección de Italia: rueda de prensa de Roberto Mancini y Claudio Ranieri

Roberto ​Mancini se comprometió a relanzar a la selección de Italia tras regresar para una segunda etapa ‌en el banquillo, después ‌de que el equipo se haya perdido los tres últimos Mundiales y no haya conseguido ningún título importante desde que se alzó con la Eurocopa 2020 bajo su comando.

Mancini ya dirigió a Italia entre 2018 y 2023, periodo en el que la selección disfrutó de una ​racha de 37 ⁠partidos sin conocer la derrota, un récord que España ‌superó este año.

"Hemos firmado un contrato de ⁠cuatro años, y espero poder ganar ⁠un trofeo importante, o incluso dos, y luego seguir más allá de eso también, si es posible", declaró Mancini ⁠el miércoles en su primera comparecencia ante los ​medios desde su nuevo nombramiento.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Afirmó ser consciente ‌de que debe ganarse de ‌nuevo el corazón de la afición tras su sorprendente ⁠decisión de marcharse en 2023 para ocupar un puesto de entrenador en Arabia Saudita.

"Intentaré asegurarme de que el equipo juegue tan bien que los aficionados se enamoren ​de ‌él y, tal vez, me perdonen lo que pasó. Eso es lo que espero", afirmó el técnico de 61 años.

Mancini se mostró convencido de que hay suficiente talento entre los jugadores italianos para ⁠formar un equipo competitivo, al tiempo que instó a los clubes a invertir más en sus jugadores jóvenes y a darles minutos de juego.

Mancini fue elegido después de que los planes para nombrar a Andrea Pirlo fracasaran debido a sus vínculos con una empresa de apuestas rusa, lo que ‌también provocó la dimisión de Paolo Maldini y Leonardo, que ocupaban puestos clave en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El debut de Mancini al frente del equipo será en un encuentro de la Liga de Naciones contra Bélgica el 25 ‌de septiembre en Roma, seguido de otro partido en casa, en Bolonia, contra Turquía el 5 de octubre.

"Serán partidos importantes. Podremos ‌evaluar de ⁠inmediato cuál es nuestro nivel real e identificar los aspectos en los que debemos mejorar. ​En cualquier caso, será un grupo difícil. Será difícil para nosotros, pero también lo será para los demás equipos", afirmó.

Con información de Reuters