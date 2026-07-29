Cayó un helicóptero en San Juan y murieron los siete pasajeros

Un helicóptero con siete ocupantes cayó en la zona del valle de Ichigualasto, San Juan, y el gobierno local confirmó que murieron los siete ocupantes que participaban de una capacitación para el combate de incendios forestales.

"Acompañamos a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento", señaló el gobierno de San Juan en un comunicado. El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, también compartió un comunicado en su cuenta personal en el que se puso a disposición de las familias de las víctimas.

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El Gobierno nacional informó que un helicóptero Bell 142 contratado por la Agencia Federal de Emergencias se accidentó este miércoles en las cercanías del Parque Provincial. Según detalló el comunicado, el helicóptero estaba siendo utilizado para brindar una capacitación en San Juan y tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía sumarse a las tareas de combate de un incendio forestal.

De acuerdo con la información oficial, el último contacto con el helicóptero se produjo a las 10.26. "Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades", indicó el comunicado difundido por la Presidencia.

Tras el accidente, equipos de emergencia y personal de distintos organismos comenzaron a trabajar en la zona para acceder al lugar y asistir a los ocupantes de la aeronave. "Se llevan adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales", señaló el Gobierno.

En paralelo, se inició una investigación para determinar las causas de la caída. Desde la Presidencia remarcaron que "las causas del siniestro son materia de investigación" y que la Agencia Federal de Emergencias mantiene contacto permanente con las autoridades que intervienen en el operativo.

Emergencia climática en la cordillera: familias aisladas y rutas bloqueadas por la nieve

Las intensas nevadas que azotan la zona cordillerana de Argentina desencadenaron una serie de emergencias en múltiples provincias del oeste del país. La crisis climática afectó desde el tránsito internacional hasta el normal desarrollo del ciclo lectivo. El fenómeno meteorológico, caracterizado por su magnitud y persistencia, movilizó a los cuerpos de seguridad en operativos de rescate críticos para salvaguardar la vida de familias y trabajadores que quedaron aislados por la acumulación de nieve y avalanchas.

En San Juan, la intervención de la Gendarmería Nacional fue fundamental para asistir a seis personas en situaciones de vulnerabilidad extrema. El primer operativo tuvo lugar en Calingasta, específicamente en el kilómetro 30 de la Ruta Provincial 400, donde una avalancha bloqueó el camino y dejó varada a una familia de cinco integrantes. Gracias al aviso de una empresa minera, los Grupos Especializados de Alta Montaña (GEAM) lograron evacuar a los ocupantes sin que se registraran heridos. Paralelamente, en el norte de la provincia, efectivos del Escuadrón 25 Jáchal rescataron a un puestero que permanecía incomunicado en el paraje Chita debido a las dificultades de circulación generadas por el temporal.