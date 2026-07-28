Murió un turista tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

Aunque lograron sacarlo del agua, ya había fallecido por ahogamiento.

Un turista holandés de 26 años murió este martes cuando realizaba una excursión en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú. El hombre era intensamente buscado por equipos de rescate que desplegaron un operativo en la zona luego de que la lancha en la que iba a bordo volcara al acercarse a las cascadas. Durante el accidente, otras dos personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

El accidente ocurrió cerca del mediodía en el oeste del estado de Paraná, cuando la víctima realizaba junto con su familia el tradicional paseo turístico de la empresa Macuco Safari, que organiza excursiones y un acercamiento a las Cataratas. Aunque lograron sacarlo del agua, ya había fallecido por ahogamiento.

La muerte del joven holandés, cuyo nombre no trascendió, fue confirmada por el gerente de Macuco Safari a la cadena RPC, filial de TV Globo en Paraná. Los otros dos turistas —también holandeses— fueron derivados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz de Iguazú.

Uno de los heridos es un hombre de 49 años que llegó consciente y respirando espontáneamente, según indicaron desde el centro asistencial, y quedó internado en observación al igual que el otro afectado durante el accidente.

¿Por qué se produjo el accidente?

La Armada brasileña es la encargada de investigar las circunstancias en las que se produjo el vuelco. Los organismos intervinientes deberán determinar qué ocurrió durante la navegación y cuáles fueron las condiciones de la embarcación y del río al momento del incidente.

Además, la empresa de excursiones suspendió temporalmente las actividades. Hasta hace unos días, la Garganta del Diablo se encontraba cerrada por una crecida del río Iguazú derivada de las lluvias registradas en Brasil. El 23 de julio, un sector del sendero había sido cerrado dado el gran volumen de agua que llegó a 9,1 millones de litros, unas seis veces por encima del promedio.

Aunque la causa del accidente está siendo investigada, una de las hipótesis es que la crecida del río podría haber influido en el manejo de la embarcación y pudo haber afectado al instructor. No es la primera vez que una persona muere durante este paseo; el 5 de septiembre de 1999, dos embarcaciones de la misma empresa chocaron durante un recorrido y siete personas perdieron la vida: seis turistas extranjeros y el piloto de una de las lanchas.

Aquella tragedia instó a que se revisaran los protocolos de navegación y se reforzaron las medidas de seguridad para este tipo de excursiones. Una de las modificaciones incluyó mayores controles sobre las naves, capacitación para los pilotos y la actualización de los procedimientos de emergencia.

Cómo es el paseo en el que murió un turista holandés

El Macuco Safari es una tradicional empresa que realiza excursiones de 45 minutos del lado brasileño en el Parque Nacional Iguazú. Según informan en su sitio web, el paseo consta de tres partes: el primero es de tres kilómetros en micro por la selva, donde se puede ver la flora y fauna de la zona.

Luego, se realiza una caminata de 600 metros donde los turistas pasan por el Salto Macuco, que se puede ver desde arriba y desde la parte inferior con ayuda de la escalera que la bordea. La excursión finaliza con un paseo en barco hacia las cascadas del Río Iguazú.