Paritarias sanidad con aumento: cuánto cobran los trabajadores en agosto 2026

Cuánto cobran empleados de sanidad

Los trabajadores de la sanidad privada cobrarán en agosto una nueva actualización salarial, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento prevé aumentos escalonados sobre los salarios básicos durante junio, julio y agosto, además del pago de sumas fijas no remunerativas y una incorporación parcial de esos conceptos al salario básico a partir del octavo mes del año.

Trabajadores de sanidad: cómo es el aumento acordado

El acuerdo salarial establece incrementos acumulativos sobre los básicos de convenio:

Junio: 3,7%.

3,7%. Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,6%.

Además, se fijó el pago de una asignación mensual no remunerativa de:

Junio: $90.000.

$90.000. Julio: $90.000.

$90.000. Agosto: $80.000.

Salarios con aumento en julio

Qué cobrarán los trabajadores en agosto

Con los haberes correspondientes a agosto, los trabajadores alcanzados por los convenios de FATSA percibirán:

Un incremento del 1,6% sobre los salarios básicos vigentes.

sobre los salarios básicos vigentes. Una suma fija no remunerativa de $80.000 .

. La incorporación de $12.000 al salario básico de la categoría inicial de cada convenio, con impacto proporcional sobre el resto de las categorías.

de la categoría inicial de cada convenio, con impacto proporcional sobre el resto de las categorías. La absorción de $10.000 de la suma no remunerativa dentro del salario básico, tal como establece el acuerdo paritario.

De esta manera, parte de los conceptos extraordinarios pasarán a integrar el sueldo básico, generando efectos sobre adicionales y futuras actualizaciones salariales.

Salarios sanidad escala

Convenios alcanzados

La actualización beneficia a los trabajadores comprendidos en los principales convenios colectivos del sector privado de la salud:

CCT 122/75: clínicas, sanatorios, institutos con internación, establecimientos geriátricos y neuropsiquiátricos.

clínicas, sanatorios, institutos con internación, establecimientos geriátricos y neuropsiquiátricos. CCT 108/75: institutos médicos sin internación, laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico y consultorios odontológicos.

institutos médicos sin internación, laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico y consultorios odontológicos. CCT 103/75: hospitales de comunidad o colectividad.

hospitales de comunidad o colectividad. CCT 459/06: servicios de emergencias médicas y traslado de pacientes.

servicios de emergencias médicas y traslado de pacientes. CCT 743/16: servicios de internación y cuidados domiciliarios.

Las escalas salariales definitivas para cada categoría y convenio fueron publicadas en las planillas anexas del acuerdo paritario.

La negociación continuará

FATSA y las cámaras empresarias también acordaron volver a reunirse en las próximas semanas para analizar la evolución de la inflación y evaluar la necesidad de una nueva actualización salarial para el último tramo de 2026. Desde el sindicato señalaron que el objetivo es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores de la sanidad frente a la evolución de los precios y continuar con el seguimiento de las negociaciones paritarias durante el segundo semestre.