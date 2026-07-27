Una histórica cadena de cafeterías atraviesa una dura crisis y está al borde de la quiebra

Fuerte crisis en una cadena de cafeterías.

En el contexto de crisis económica que generaron las medidas del gobierno de Javier Milei, una histórica cadena de cafeterías y panaderías vive un duro momento financiero con cheques rechazados, deudas millonarias y pedidos de quiebra.

La cadena de cafeterías y panaderías Le Blé, una de las marcas que durante años fue tomada como referencia dentro del sector gastronómico argentino, atraviesa un delicado escenario financiero. Una de las sociedades vinculadas a la operación de la empresa acumula cheques rechazados por más de $205 millones y deudas bancarias superiores a los $517 millones.

La firma enfrenta pedidos de quiebra impulsados por acreedores, en un contexto marcado por la caída del consumo y el aumento sostenido de los costos. La situación afecta a Be Larch S.A., sociedad presidida por Pablo "Paul" Petrelli, fundador de la cadena junto a su esposa Donatienne Fievet.

Según información comercial y bancaria, la firma registra 175 cheques rechazados por falta de fondos, la mayoría emitidos entre abril y junio de este año, mientras que su pasivo financiero alcanzaba los $517,6 millones al cierre de mayo.

El deterioro también quedó reflejado en la calificación crediticia de la empresa. Aunque parte de sus obligaciones todavía permanecen en la categoría de menor riesgo, varias ya presentan atrasos significativos. El compromiso más importante corresponde al Banco Galicia, donde mantiene una deuda de $192,6 millones con más de 120 días de mora. También registra obligaciones con Banco Nación, Banco Macro, Banco Ciudad, American Express y distintas sociedades de garantía recíproca.

A este panorama se suman dos pedidos de quiebra iniciados por acreedores. Uno de ellos fue presentado por Posta Express S.R.L., luego del rechazo de un cheque electrónico sin fondos. La empresa reclama una deuda superior a $1,19 millones, incluyendo intereses y gastos, y sostiene que las intimaciones de pago no obtuvieron respuesta.

El segundo expediente corresponde a Molino Chacabuco, proveedor de harina e insumos para panificación. La firma reclama el cobro de tres cheques electrónicos rechazados por un capital superior a $11,4 millones, monto que asciende a casi $11,8 millones con intereses e impuestos, además de solicitar la declaración de quiebra de la sociedad.

La crisis obligó a Le Blé a cerrar locales

El complejo escenario financiero contrasta con la expansión que la cadena proyectaba hace apenas un año. Luego de haber alcanzado 22 sucursales en 2018, Le Blé llegó a operar cerca de 39 locales entre propios y franquiciados e incluso analizaba desembarcar en Madrid y abrir nuevas sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Sin embargo, la red se redujo de manera considerable. Actualmente la marca cuenta con alrededor de 25 locales, luego del cierre de distintas sucursales y la salida de varias franquicias durante los últimos meses.