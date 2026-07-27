La morosidad no da tregua: Catamarca es la segunda provincia con más deudores del país

Los atrasos de familias y empresas en el pago de deudas contraídas con bancos y billeteras virtuales aumentan con fuerza. Entre abril y mayo de este año, Catamarca pasó del tercero al segundo puesto en el ranking de morosos de todo el país, con un 34,2% de deudores que arrastran entre 90 y 120 días de incumplimiento, solamente superada por San Juan, que registró un 35,2%.

No obstante, el registro del territorio catamarqueño tuvo una leve caída, ya que había sido de 36,1%, pero bajó 1,9 puntos porcentuales por los deudores incobrables: los bancos los sacan de sus balances, pese a que persiste la posibilidad de reclamar la deuda. A esto se suma que en la comparación entre mayo de 2025 y mayo 2026 los morosos irrecuperables de Catamarca casi se duplicaron: pasaron del 12,8 al 21,6% este año.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en todo el país el 17,2% de los deudores son “irrecuperables”, es decir, tienen una deuda con un atraso de pago de un año o más (son catalogados como en ‘Situación 5’ para el BCRA). “Contemplando a todos los deudores morosos, en un año se sumaron 2,3 millones deudores morosos más”, precisó el informe.

El Norte y Cuyo son las regiones más afectadas. En San Juan, el 23,8% de los deudores totales son irrecuperables, seguida de Tucumán (23%), La Rioja y San Luis (21,7%) y Catamarca (21,6%). En general, en el Norte el peso de los irrecuperables sobre el total de deudores promedia el 20%, mientras que a nivel nacional se encuentra en el 17,2%, y hace un año era del 9,8%. En el caso de la provincia que gobierna Raúl Jalil, el registro actual implica una suba de 8,8 puntos porcentuales respecto de los 12,8% registrados en mayo de 2025.

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La crisis desatada por el gobierno de Javier Milei parece no tener límites. El informe del IAG señaló que los deudores “irrecuperables” no compraron un inmueble o bienes durables, sino que quedaron con el agua al cuello para “pagar el súper, hacer un arreglo en la casa o pagar los servicios”. “La mitad de los deudores irrecuperables adeuda $309.000 o menos, mientras que la mitad de los deudores sin atraso en el pago de sus deudas adeuda $668.000 o menos. Es decir, son los deudores con deudas más pequeñas los que están teniendo más dificultad para devolver lo adeudado”, remarcaron.

Esto afecta al 24% de los jóvenes, que “tienen, por lo menos, una línea de crédito con un atraso de pago de un año o más”, mientras que el número se reduce al 9,8% entre las personas de 75 años o más. “El peso que tienen los deudores irrecuperables sobre los deudores totales disminuye a medida que aumenta la edad de los deudores”, se indicó. También se precisó que la cantidad de deudores irrecuperables creció un 93,6% entre las mujeres y un 84,8% entre los varones. “En términos absolutos se sumaron 845.000 deudoras irrecuperables y 832.000 deudores irrecuperables varones”, detalló el estudio.

Según el Centro de Economía Política Argentina, el grueso de los créditos irregulares se concentra en la situación 4 (con alto riesgo de insolvencia), acumulando un total de $6,66 billones. Este volumen se distribuye en $4,9 billones dentro del sistema bancario (73,7%) y $1,75 billones en las billeteras virtuales (26,3%). Por su parte, la situación 3 (con problemas o riesgo medio) acumula $4,08 billones, pero mantiene una participación por tipo de entidad muy similar a la situación 4, donde los bancos explican el 74,4% y las billeteras virtuales el 25,6% restante.