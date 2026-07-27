Karen Dinna acusó al futbolista de Barracas Central Gonzalo Morales por violencia de género en sus redes: "Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central", escribió la mujer en su Instagram. En la misma publicación aseguró que la denuncia ya fue realizada, sin embargo, el club al que pertenece el jugador sostuvo que "una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho".

En el posteo, Dinna relató que vivió "situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta". También denunció presuntos episodios de amenazas y hostigamiento: "Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo dejé. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que 'con plata se arregla todo', que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar", relató.

Y continuó: "Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad".

Dinna acompaña el posteo con fotos de su cara y cuerpo llenos de moretones, y capturas de pantalla de lo que parecen ser conversaciones de Whatsapp con Morales y la mamá del jugador de fútbol. En el primer caso, se ven mensajes en los que ella le recrimina por los golpes que le dio y él le contesta primero con un cortante "Chau Karen", solo para luego agregar un "Te amo".

En el chat que se presume mantiene con la madre de Morales, en tanto, se ven mensajes en los que esa mujer le pide perdón por la situación que está atravesando y le dice que la entiende.

El comunicado de Barracas Central

Barracas Central, club porteño que se enfrentó a River el viernes pasado, emitió un comunicado en el que expresa que la comisión directiva está al tanto de la denuncia pública en redes sociales.

“La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”, comenzó el escrito que fue publicado en las propias redes del club.

A su vez, la institución espera la confirmación de una denuncia formal: "Una vez que se confirme su existencia y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho"

Hasta el momento, Gonzalo Morales no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones difundidas por Dinna. Morales fue titular este sábado ante River en la primera jornada del Torneo Clausura 2026.

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