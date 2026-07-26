¿Chau Boca? Un jugador que no estuvo a la altura puede irse ahora en el mercado de pases

Boca, a punto de desprenderse de un jugador que no rindió.

Un jugador importante no estuvo a la altura de Boca Juniors y podría marcharse en breve, en este mismo mercado de pases del fútbol argentino. El nuevo entrenador, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, no lo tendrá demasiado en cuenta y el protagonista prefiere un cambio de aire a esta altura de su carrera profesional para empezar a tener continuidad.

El futbolista en cuestión se llama nada menos que Tomás Belmonte, el mediocampista mixto de 28 años que brilló en Lanús y se destacó también en Toluca de México. El club presidido por Juan Román Riquelme lo fichó en julio del 2024 por 3.5 millones de dólares a cambio del 50% del pase, una muy alta inversión. Sin embargo, en estas dos temporadas no pudo consolidarse como titular con ningún entrenador y todo indica que se irá en cualquier momento.

Belmonte puede irse de Boca en este mercado de pases

El volante que pasó por la Selección Argentina Sub 20 quedó demasiado relegado en la consideración de Arruabarrena. Es que en esa zona de la cancha suelen disputar más minutos Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, con Rodrigo Battaglia a punto de volver luego de la grave lesión que sufrió. Por ende, "Toto" no tendrá rodaje y lo busca ya Atlético Mineiro de Brasil. Como mínimo, Boca quiere recuperar la inversión de 3.5 millones de dólares por el 50% de la carta que hizo por el ex Lanús y Toluca.

El director técnico del Mineiro es Eduardo Domínguez, a quien siempre le gustó el "Toto" más allá de que en La Ribera no tuvo un buen rendimiento. Por lo tanto, entre la buena capacidad económica del cuadro de Belo Horizonte, el aval del "Vasco" y el anhelo del propio futbolista de cambiar de aire, la transacción podría concretarse en los próximos días.

Belmonte no rindió con la camiseta de Boca.

Los números de Belmonte en Boca

55 partidos oficiales.

1 gol.

0 asistencias.

8 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos conseguidos.

Cuáles son los próximos partidos de Boca

Torneo Clausura:

Deportivo Riestra vs. Boca | Domingo 26 de julio a las 19:30 (visitante).

| Domingo 26 de julio a las 19:30 (visitante). Newell's vs. Boca | Domingo 2 de agosto a las 17 (Visitante).

| Domingo 2 de agosto a las 17 (Visitante). Boca vs. Estudiantes de La Plata | Miércoles 5 de agosto a las 19 (local en La Bombonera).

| Miércoles 5 de agosto a las 19 (local en La Bombonera). Boca vs. Vélez | Domingo 9 de agosto (local, horario a confirmar).

| Domingo 9 de agosto (local, horario a confirmar). Platense vs. Boca | Domingo 16 de agosto (visitante, horario a confirmar).

Copa Sudamericana:

O'Higgins vs. Boca | Jueves 30 de julio a las 21:30 (visitante, Chile). Vuelta de los playoffs de octavos de final. Boca lidera la serie global 1-0 tras el partido de ida.

| Jueves 30 de julio a las 21:30 (visitante, Chile).

Copa Argentina: