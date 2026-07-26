Norris gana el Gran Premio de automovilismo de Hungría con McLaren

Gran Premio de Hungría

Por Alan ​Baldwin

BUDAPEST, 26 jul (Reuters) - El campeón de Fórmula 1, Lando ‌Norris, ganó ‌el domingo el Gran Premio de Hungría, lo que supuso la primera victoria de la temporada para McLaren, mientras que Kimi Antonelli, de ​Mercedes, amplió ⁠su ventaja en la ‌clasificación general a 50 ⁠puntos.

Max Verstappen, de ⁠Red Bull, quedó segundo, y Antonelli tercero, después de que se ⁠esfumara lo que parecía ​un doblete de ‌McLaren cuando Oscar Piastri ‌se detuvo por un ⁠fallo mecánico a 14 vueltas del final en el Hungaroring.

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Lewis Hamilton, de Ferrari —el ​rival ‌más cercano de Antonelli en la lucha por el título—, terminó cuarto en pista, pero cayó al ⁠quinto puesto por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc tras recibir una penalización de cinco segundos tras la carrera por exceso de velocidad ‌en el pit lane.

George Russell, de Mercedes, terminó séptimo, tras una salida desastrosa que le hizo caer hasta la 19.ª ‌posición, y se mantuvo tercero en la clasificación general, aunque a ‌59 puntos ⁠de su compañero de equipo italiano de ​19 años.

(Reportaje de Alan Baldwin; edición de Clare Fallon, Editado en español por Juana Casas )