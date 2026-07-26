Franco Colapinto terminó 15° en Hungría y padeció la lentitud del Alpine en la Fórmula 1

Colapinto no pudo sumar puntos en el Gran Premio de Hungría 2026.

Franco Colapinto largó 13° y terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, luego del décimo puesto positivo que obtuvo en la competencia anterior en Bélgica. El piloto argentino de 23 años, de Alpine, tuvo una clasificación irregular en Hungarorring al igual que su compañero de equipo francés Pierre Gasly. El domingo continuó de la misma manera, con la 12° colocación final para el corredor galo.

El inglés y vigente monarca Lando Norris ganó por primera vez en el torneo con el McLaren, mientras que el escolta fue el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En tanto, el italiano Kimi Antonelli completó el podio con el Mercedes, el monegasco Charles Leclerc fue cuarto con la Ferrari y su compañero británico Lewis Hamilton culminó quinto.

El resumen de la carrera de Colapinto en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1

El piloto argentino movió bien desde el 13° sitio y hasta ganó un puesto, aunque luego se le fue un poco ancho el auto, mordió el pianito, lo superaron dos coches y quedó 14°. Con el transcurrir de los giros, la irregularidad del Alpine continuaba y al joven pilarense hacía lo que podía arriba del monoplaza.

En la vuelta 16 de las 70 totales, Colapinto paró por primera vez en los pits y le dijo al equipo que le pareció que el piso estaba dañado, aunque desde la escudería le respondieron que no era así. "¿Esto es en serio? Me mandaron a boxes y me dejaron de nuevo en la pista en el medio del tránsito", disparó el bonaerense. En tanto, le contestaron que sólo se enfocara en correr.

Sin embargo, el ritmo del coche era muy lento y "Colapa" prácticamente no podía pasar a nadie, por lo que la ilusión de sumar puntos se escurría de a poco hacia la mitad de la prueba. Colapinto paró por segunda vez en los pits en la vuelta 38. Con el desarrollo de la final, el monoplaza rosa perdía cada vez más velocidad y Franco estaba 16°. Ni siquiera el abandono de Piastri y el virtual Saftey Car (Auto de Seguridad) le sirvieron al pilarense, que terminó 15°.





Colapinto no pudo sumar puntos en el Gran Premio de Hungría 2026.

Así terminó el GP de Hungría 2026 de la F1

Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). Kimi Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull). George Russell (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Nico Hulkenberg (Audi). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Audi). Pierre Gasly (Alpine). Lance Stroll (Aston Martin). Fernando Alonso (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine). Esteban Ocon (Haas). Alexander Albon (Williams). Carlos Sainz Jr. (Williams). Oliver Bearman (Haas).

Abandonaron Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Pérez (Cadillac) y Oscar Piastri (McLaren).

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 23 de agosto a las 10 horas de Argentina, con el GP de Países Bajos en el autódromo de Zandvoort.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?