El desesperado audio de Franco Colapinto a Alpine desde el auto: "¿En serio?"

Colapinto se fastidió con Alpine durante el GP de Hungría 2026.

Franco Colapinto le mandó un audio desesperado al equipo Alpine desde el auto en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años se fastidió en dos ocasiones y lo dejó en claro a través del diálogo por la radio. En la vuelta 16 de las 70 totales, el ex Williams paró por primera vez en los boxes en el histórico circuito de Hungarorring.

"Creo que tengo el piso dañado", dijo el pilarense, que tocó el piano en algunas ocasiones al comienzo de la carrera. Desde el staff le respondieron que no era así. Luego, cuando regresó a la pista, "Fran" lanzó enfurecido: "¿Esto es en serio? Me mandaron a boxes y me dejaron de nuevo en la pista en el medio del tránsito...". En tanto, le contestaron que sólo se enfocara en correr, ya que de la estrategia de la final se encargaban ellos.

Colapinto se fastidió con Alpine durante el GP de Hungría 2026.

El resumen de la carrera de Colapinto en Hungría

El piloto argentino movió bien desde el 13° sitio y hasta ganó un puesto, aunque luego se le fue un poco ancho el auto, mordió el pianito, lo superaron dos coches y quedó 14°. Con el transcurrir de los giros, la irregularidad del Alpine continuaba y al joven pilarense hacía lo que podía arriba del monoplaza.

En la vuelta 16 de las 70 totales, Colapinto paró por primera vez en los pits y le dijo al equipo que le pareció que el piso estaba dañado, aunque desde la escudería le respondieron que no era así. "¿Esto es en serio? Me mandaron a boxes y me dejaron de nuevo en la pista en el medio del tránsito", disparó el bonaerense. En tanto, le contestaron que sólo se enfocara en correr.

Sin embargo, el ritmo del coche era muy lento y "Colapa" prácticamente no podía pasar a nadie, por lo que la ilusión de sumar puntos se escurría de a poco hacia la mitad de la prueba. Colapinto paró por segunda vez en los pits en la vuelta 38. Con el desarrollo de la final, el monoplaza rosa perdía cada vez más velocidad y Franco estaba 16°. Ni siquiera el abandono de Piastri y el virtual Saftey Car (Auto de Seguridad) le sirvieron al pilarense, que terminó 15°.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 23 de agosto a las 10 horas de Argentina, con el GP de Países Bajos en el autódromo de Zandvoort.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?