Expectativa por Milei en La Rural: el campo espera definiciones clave

La agenda presidencial de Javier Milei en los últimos días se ha desplegado entre compromisos internos y proyección internacional. Por un lado, el Gobierno avanzó en la presentación de la reforma fiscal, con cambios en el régimen de “inocencia fiscal” que buscan ampliar la regularización de activos no declarados y flexibilizar las condiciones frente a la AFIP. En paralelo, se concretó la firma de un convenio vial con la provincia de Santa Fe, en el marco de la transferencia de obras nacionales, lo que fue interpretado como un gesto de articulación con las administraciones provinciales.

Por otro lado, la estrategia internacional se concentró en el viaje a Brasil, donde Milei participó del Congreso del Partido Liberal en San Pablo, acompañando la candidatura de Flávio Bolsonaro. Este movimiento, sin embargo, generó tensiones diplomáticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que cuestionó la visita. Asimismo, el regreso del Presidente estuvo marcado por su presencia en la Exposición Rural de Palermo, cuya apertura oficial se reprogramó para permitir su participación.