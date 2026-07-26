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Javier Milei presidente

Expectativa por Milei en La Rural: el campo espera definiciones clave

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

La agenda presidencial de Javier Milei en los últimos días se ha desplegado entre compromisos internos y proyección internacional. Por un lado, el Gobierno avanzó en la presentación de la reforma fiscal, con cambios en el régimen de “inocencia fiscal” que buscan ampliar la regularización de activos no declarados y flexibilizar las condiciones frente a la AFIP. En paralelo, se concretó la firma de un convenio vial con la provincia de Santa Fe, en el marco de la transferencia de obras nacionales, lo que fue interpretado como un gesto de articulación con las administraciones provinciales.

Por otro lado, la estrategia internacional se concentró en el viaje a Brasil, donde Milei participó del Congreso del Partido Liberal en San Pablo, acompañando la candidatura de Flávio Bolsonaro. Este movimiento, sin embargo, generó tensiones diplomáticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que cuestionó la visita. Asimismo, el regreso del Presidente estuvo marcado por su presencia en la Exposición Rural de Palermo, cuya apertura oficial se reprogramó para permitir su participación.

Hace 27 minutos

¿A qué viene Kristalina Georgieva a la Argentina de Milei?

La titular del Fondo Monetario llega al país para respaldar el programa liberal-libertario, pero también para supervisar a su principal deudor. La Argentina concentra una porción extraordinaria de la cartera crediticia del organismo. La visita a Vaca Muerta revela dónde está puesta la expectativa de conseguir los dólares necesarios para cobrar la deuda.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, busca exhibir su respaldo a Milei y al programa liberal-libertario, pero también viene a supervisar la marcha económica del país que concentra el mayor riesgo crediticio del organismo. Imagen: Chat GPT

La visita de Kristalina Georgieva, que llega este lunes a Buenos Aires, vuelve a demostrar que el vínculo del FMI con el gobierno de Javier Milei es, antes que técnico, político. La experiencia muestra, además, que cada vez que la economía argentina quedó condicionada por un acuerdo con el Fondo, el saldo fue el estancamiento, en el mejor de los casos, o una crisis generalizada, en el peor.

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Hace 1 hora

Milei defendió la reforma del Banco Central con una fuerte crítica a su creación

El presidente Javier Milei publicó este domingo una columna de opinión en la que expuso los fundamentos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. El eje de su planteo fue una crítica al desempeño histórico de la autoridad monetaria, a la que responsabilizó por la pérdida del valor del peso y por haber facilitado el financiamiento del gasto público mediante la emisión.

Como argumento central, el mandatario afirmó que la inflación acumulada desde la creación del Banco Central, en 1935, ascendió al 12.819.532.788.614.400.000%, un dato que utilizó para sostener la necesidad de modificar el funcionamiento de la entidad. En ese marco, defendió el proyecto oficial que busca limitar las facultades del organismo y reforzar la prohibición de asistir financieramente al Estado.

 

Como propuesta de salida a esta problemática, el Jefe de Estado detalla un plan articulado en cinco ejes destinados a prohibir de forma taxativa la financiación al Tesoro, elevar las exigencias para la remoción de las autoridades de la entidad y blindar las reservas.

Hace 2 horas

Las mentiras de Milei, Bullrich y Marco Rubio para la persecución política y el saqueo

La manipulación de la palabra terrorista es el artilugio para la persecución política y la consumación del saqueo de los recursos naturales. La Argentina es el globo de ensayo para la reinstalación de la Doctrina de Seguridad Nacional.

El programa de saqueo continental de los recursos naturales por parte de los Estados Unidos profundizó su escalada violenta a partir de la conferencia de Marco Rubio en la que reinstaló la doctrina de seguridad nacional basada en las narrativas ficticias sobre los enemigos internos.

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Hace 3 horas

La justicia de Brasil y el PT le respondieron a Milei: "No está a la altura"

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luiz Edson Fachin, y el titular del partido de Luiz Inácio Lula Da Silva, Edinho Silva, repudiaron las agresiones del presidente argentino en el acto de campaña de Flavio Bolsonaro.

Javier Milei viajó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y participó de un acto de campaña en el que insultó al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y al juez Alexandre de Moraes. Tras estas agresiones, el presidente del principal tribunal brasileño y el titular del Partido de los Trabajadores (PT) respondieron con críticas al mandatario argentino.

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Hace 10 horas

El posible acuerdo entre el PRO y LLA abre la puerta a una alianza opositora en CABA

La posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza aceleró las conversaciones en la oposición porteña. Rodríguez Larreta planteó una alianza que incluya al peronismo no kirchnerista, mientras ese espacio vuelven a discutirse estrategia y candidaturas.

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Hace 10 horas

Lula y el espejo del peronismo: una elección crucial contra los peones de Trump

El líder del PT teme que Estados Unidos intervenga para beneficiar a Bolsonaro como hizo con Milei en 2025. Los diálogos del presidente de Brasil con Kicillof y CFK. La derecha está dividida, pero los ingresos y la morosidad récord pueden complicar al oficialismo. ¿Washington y Wall Street pueden torcer la elección?

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Hace 18 horas

Diputados de Unión por la Patria proponen declarar persona no grata a Georgieva

Legisladores del peronismo presentaron un proyecto para rechazar la llegada de la titular del FMI a la Argentina. La iniciativa también denuncia la intromisión de Georgieva en la política doméstica.

Unión por la Patria quiere declarar persona no grata a la titular del FMI.

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Hace 18 horas

"No hay entusiasmo por él": artículo que demolió la agenda latinoamericana de Milei

The Guardian publicó una nota referida a los alineamientos del presidente argentino con sus pares latinoamericanos de derecha, que lo ven como un "representante" de Donald Trump.

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Hace 19 horas

Entradera a Daniel Scioli: una banda ingresó con armas y máscaras en Villa La Ñata

Su seguridad personal interceptó el hecho y los delincuentes escaparon. Hay dos detenidos; uno fue su custodio. Desde el entorno del funcionario de Milei le quitaron dramatismo.

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Hace 20 horas

Milei fue a Brasil a apoyar a Flávio Bolsonaro y a insultar a Lula y los "zurdos"

Dedicó casi todo su discurso leído a lanzar agravios contra el kirchnerismo y el partido de Lula da Silva, a quien llamó "basura calva" y acusó de no permitirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente preso por intento de golpe de Estado.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) calificó como "una batalla" las elecciones brasileñas

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Hace 21 horas

Un "grupo de choque" libertario irrumpió en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA

Los estudiantes de esa sede de la Universidad de Buenos Aires se enfrentaron a un grupo de militantes que intentaron ingresar a la institución a tapar un mural de Ernesto “Che” Guevara. Las autoridades remarcaron que este no fue un hecho aislado.

Un grupo de militantes libertarios se enfrentaron con estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras.

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09:25 | 25/07/2026

Tras llamar presidiario a Lula y apoyar a Flavio Bolsonaro, Milei regresa a Argentina

En medio de la creciente tensión económica y los reclamos en el frente interno, el Presidente viajó a San Pablo para respaldar la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro.

Milei junto a Flavio Bolsonaro en el pasado.

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00:06 | 25/07/2026

Ya empiezan debiendo: 9 de cada 10 jóvenes entran en mora antes de trabajar

El deterioro del mercado laboral y el acceso temprano al crédito hacen que miles de jóvenes ingresen primero al registro de morosos que al empleo formal.

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00:05 | 25/07/2026

Milei, su delito reincidente y cómo empeoró a Menem

El gobierno derrumbó el salario por debajo de los 90, destruye empresas como nunca y viola la Constitución una y otra vez con el envío de tropas al extranjero e ingreso de militares estadounidenses al país. 

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00:05 | 25/07/2026

La batalla Karina-Macri, los errores de Milei y “el fantasma de la Rosada”

Violetas y amarillos empiezan a disputar CABA. ¿Vuelve Adorni? Mientras, los libertarios se reprochan la cadena de desaciertos del Gobierno. ¿A quién le temen en la Casa Rosada?

La madre de todas las batallas para el Gobierno pasó a ser la Ciudad de Buenos Aires.

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20:37 | 24/07/2026

Suspendido por presunta corrupción: Milei perdió un intendente

El jefe comunal del municipio rionegrino de Allen, Marcelo Román, fue suspendido por el Concejo Deliberante, a raíz de que la justicia lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta.

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