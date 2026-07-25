El diario británico The Guardian publicó un artículo sobre el presidente Javier Milei y la agenda latinoamericana, que incluye el respaldo a sus pares continentales de derecha. Sin embargo, el texto señala que el intento del mandatario de ser el líder de la derecha del sur del continente, apenas se queda en ser un "representante" del líder estadounidense Donald Trump.

"Todos estos líderes de derecha ven a Milei como una especie de representante de Trump, quien es el que realmente está al mando. No quieren estar bajo ningún tipo de liderazgo argentino. Es Milei quien lo intenta, pero no hay mucho entusiasmo por él", afirmó Juan Gabriel Tokatlian, sociólogo y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, en el artículo de The Guardian.

La nota, titulada "Milei, como representante de Trump, recorre Latinoamérica para reunirse con líderes de extrema derecha", recoge los viajes previstos a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú, Abelardo De Espriella en Colombia y la visita a Brasil, que se realizó hoy, en la que fue apoyar al candidato presidencial de Flavio Bolsonaro.

"El autodenominado libertario ha justificado estos viajes como propios de 'un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que busca triplicar el comercio del país'", señaló el artículo, que ,luego, citó a Cristóbal Rovira Kaltwasser, investigador y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile: “Como alguien que lleva un tiempo en el poder, Milei intenta consolidarse como líder de ese grupo”.

Ariel Goldstein, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que “una victoria de Bolsonaro sería de suma importancia para Milei y Trump, ya que les permitiría reorganizar toda la región en torno a un eje de subordinación a Estados Unidos”.

También señaló que Milei, a pesar de todo, sigue a la cabeza en la carrera por captar la atención de Trump.“Ha dedicado los últimos dos o tres años a forjar una intensa relación de amistad y subordinación con Estados Unidos”, afirmó.

Más allá del vínculo del mandatario argentino con Trump, que incluyó el envío de 40.000 millones de dólares de Estados Unidos a Argentina, que favorecieron el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025, el artículo planteó que "el camino de Milei hacia la reelección el próximo año dista mucho de ser fácil".

"Si bien la inflación ha disminuido, el poder adquisitivo también se ha reducido, mientras que el desempleo y la informalidad han aumentado y su administración se ha visto afectada por escándalos de corrupción", concluyó el texto.