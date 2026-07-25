El CSD suspendió sus actividades después de que un coche chocara contra una multitud.

Un coche arrolló a una multitud cerca ‌de las ‌celebraciones del Orgullo de Berlín el sábado por la noche, hiriendo a varias personas, según informó la policía de Berlín.

La policía ​indicó ⁠en la red social ‌X que estaba interviniendo ⁠junto con ⁠los servicios de emergencia en un incidente ocurrido en el ⁠parque Tiergarten, en el ​centro de la ‌ciudad, cerca de ‌la Puerta de Brandeburgo, ⁠donde un vehículo había atropellado a varias personas.

"Estamos buscando intensamente a los ​sospechosos", ‌afirmó la policía.

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Cientos de miles de personas se habían reunido pacíficamente en la capital alemana ⁠para las celebraciones anuales del Christopher Street Day, uno de los eventos del Orgullo más grandes de Europa, antes de que el incidente ‌pusiera fin a las festividades.

Los servicios de emergencia estaban atendiendo a los heridos en el lugar de los ‌hechos, según la policía. El número y la gravedad ‌de las ⁠lesiones no se conocían de inmediato.

(Reportaje de ​Kirsti Knolle desde BerlínEdición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas )