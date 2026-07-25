Marcha del Orgullo de Berlín se suspende después de que un coche arrollara a la multitud: policía

Un coche arrolló a una multitud cerca de las celebraciones del Orgullo de Berlín el sábado por la noche, hiriendo a varias personas, según informó la policía de Berlín.
La policía indicó en la red social X que estaba interviniendo junto con los servicios de emergencia en un incidente ocurrido en el parque Tiergarten, en el centro de la ciudad, cerca de la Puerta de Brandeburgo, donde un vehículo había atropellado a varias personas.
"Estamos buscando intensamente a los sospechosos", afirmó la policía.
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Cientos de miles de personas se habían reunido pacíficamente en la capital alemana para las celebraciones anuales del Christopher Street Day, uno de los eventos del Orgullo más grandes de Europa, antes de que el incidente pusiera fin a las festividades.
Los servicios de emergencia estaban atendiendo a los heridos en el lugar de los hechos, según la policía. El número y la gravedad de las lesiones no se conocían de inmediato.
(Reportaje de Kirsti Knolle desde BerlínEdición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas )