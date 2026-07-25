Netflix sorprende con la miniserie mexicana donde el terror quiebra la inocencia

Basada en la novela "Lo non ho paura", del escritor italiano Niccolò Ammaniti, la ficción traslada la trama original al estado de Veracruz y explora cómo un niño enfrenta un secreto que cambiará para siempre su manera de ver el mundo.

Netflix amplió su catálogo de producciones latinoamericanas con "No tengo miedo", una miniserie mexicana que combina drama, suspenso y terror psicológico en una historia ambientada durante el Mundial de México 1986.

Basada en la novela "Lo non ho paura", del escritor italiano Niccolò Ammaniti, la ficción traslada la trama original al estado de Veracruz y explora cómo un niño enfrenta un secreto que cambiará para siempre su manera de ver el mundo.

La producción se estrenó el 8 de julio y presenta una historia marcada por la desaparición de un menor, los silencios de una comunidad rural y el paso de la infancia a una realidad atravesada por el miedo.

¿De qué trata "No tengo miedo", la nueva miniserie furor en Netflix?

La serie sigue a Miguel, un niño de 10 años que vive en un pequeño pueblo de Veracruz durante el verano de 1986. Mientras juega con sus amigos en los alrededores del lugar, descubre a un chico secuestrado que permanece oculto en un pozo. A partir de ese hallazgo, comienza a reconstruir una trama de secretos que involucra a personas de su propio entorno.

Con el Mundial de fútbol como telón de fondo y la euforia generada por la recordada "Mano de Dios" de Diego Maradona, la historia contrapone el entusiasmo colectivo con una realidad marcada por la pobreza, el miedo y la violencia. La ficción utiliza elementos del thriller y del terror psicológico para mostrar cómo la inocencia infantil se enfrenta a decisiones y situaciones que exceden la comprensión de un niño.

El elenco está encabezado por Luis Alberti, Fátima Molina, Yoshira Escárrega, Humberto Busto, Leidi Gutiérrez y el joven protagonista que interpreta a Miguel. La historia fue desarrollada como una producción original de Netflix y conserva el eje narrativo de la novela de Ammaniti, aunque con una ambientación completamente mexicana.

Para Common Sense Media, la serie es una "poderosa narración sobre un niño empujado a la adultez antes de tiempo", y señala que el horror proviene de una comunidad cuya realidad resulta "más espeluznante que los cuentos sobre brujas".

"No tengo miedo" cuenta con seis episodios, donde cada entrega profundiza en el misterio alrededor del secuestro y en el impacto que el caso provoca sobre Miguel y quienes lo rodean.

Ficha técnica de "No tengo miedo"