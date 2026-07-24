A contramano de los datos del Gobierno, el invierno llegó con una baja ocupación hotelera para el turismo local

La economía marcha a dos velocidades, donde el crecimiento está marcado por los sectores extractivistas en detrimento del mercado interno. Con el turismo también coexisten dos velocidades. Desde la administración Milei destacaron la llegada de turistas provenientes de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026, impulsados por un abaratamiento del tipo de cambio; sin embargo, los sectores vinculados al turismo local están en la lona. Con el inicio de las vacaciones de invierno, los destinos como Mar del Plata, Entre Ríos o Tandil presentan bajísimos niveles de ocupación hotelera. Los datos sobre el turismo emisivo publicados por el Indec también dan cuenta de una caída interanual.

De acuerdo a los últimos datos consolidados sobre el turismo (información a mayo de este año), la caída interanual del turismo emisivo llegó al 12,1%. En el desagregado puede apreciarse mejor los niveles de crisis ligada a las familias que antes podían agarrar el auto y hacer un viaje a un país fronterizo y ahora no tanto.

Según el Indec, el turismo emisivo por vía aérea cayó en mayo un 0,3; seguido por la vía fluvial-marítima con una merma del 6,7% mientras que por vía terrestre el derrumbe fue del 27,5%.

“Las cifras del 2026 aún muestran un fuerte desbalance entre flujos de turismo emisivo y receptivo, aunque ese desbalance es relativamente menor que en 2025. Durante mayo, la diferencia entre turismo emisivo y receptivo fue alrededor de 282 mil personas. Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción, mientras que el turismo aéreo continúa expandiéndose, asociado a segmentos de mayor ingreso y a una demanda menos sensible a los cambios de precios relativos”, puede leerse en un reciente informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

El frío llegó…para la ocupación hotelera

El Gobierno informó que durante el primer semestre arribaron al país un total de 1,4 millones de personas no residentes, un guarismo superior al registrado en 2019. El turismo no es para todos. Con un tipo de cambio poco competitivo en términos industriales, la Argentina se vuelve “barata” para los turistas que pueden llegar al país pero sumamente cara para los trabajadores y trabajadoras que vienen padeciendo una crisis endémica de ingresos.

Los recorridos turísticos vinculados al mercado interno están en crisis. En el inicio de las vacaciones de invierno, la ciudad de Mar del Plata se encuentra con una ocupación hotelera cercana al 25%.

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) reconocieron que la crisis ya no responde a una cuestión estacional ni a un problema de promoción, sino a un deterioro general del consumo que golpea de lleno a una actividad considerada estratégica para numerosas localidades de la provincia.

“La temporada de invierno comenzó con una ocupación promedio del 30%, registró apenas un leve repunte durante el fin de semana largo del 9 de Julio y luego volvió a estancarse, incluso durante la segunda semana de receso escolar en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y otras provincias”, sostuvo el presidente de la CET, Juan Manuel Acedo.

En Tandil, que suele ser uno de los destinos predilectos en la provincia de Buenos Aires para el receso invernal y que el año pasado tuvo un movimiento turístico del orden del 80%, registra en la primera semana del receso invernal de la provincia un promedio del 55% de ocupación.

Por otro lado, en la Comarca Serrana de Tornquist, las vacaciones arrancaron con un nivel discreto cercano al 50% de las plazas hoteleras ocupadas.

“Mientras el mundo celebra récords históricos de viajeros y contribuciones billonarias al PBI global la industria turística argentina atraviesa una encrucijada estructural. Treinta meses de costos disparados, rentabilidad destruida y demanda deprimida conviven con una discusión oficial centrada en pasajeros transportados y ocupación hotelera”, manifestó el ex director nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, Sergio Castro.