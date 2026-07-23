En los campamentos de Gaza, un mechero se convierte en un salvavidas

El reparador de encendedores palestinos Hassan Abu Latifa enciende un encendedor reparado en su quiosco, en medio de la escasez de encendedores y gas para cocinar, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

​En los extensos campamentos de tiendas de campaña del sur de Gaza, un mechero desechable se ha convertido en un artículo de lujo insólito, tan esencial para la supervivencia ‌diaria como la comida, el agua y ‌el combustible.

Para Nisreen Abu Saada, madre de cuatro hijos y desplazada, encender el fuego para cocinar puede suponer una lucha diaria en un territorio donde el gas sigue siendo escaso y las familias dependen de quemar cartón, plástico y restos de madera para preparar las comidas.

"La tienda no sirve de nada sin un mechero", afirmó.

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"No hay gas y estamos encendiendo fuego las 24 horas del día, lo que significa que un mechero es imprescindible en una tienda de campaña", explica a Reuters.

Antes de ​la guerra, tres mecheros costaban ⁠un séquel (0,33 dólares). Ahora, un solo mechero cuesta 100 séqueles (32,55 dólares), algo que Abu Saada, ‌de 38 años, no puede permitirse. Estaba sentada junto a una zona de ⁠cocina improvisada fuera de su tienda de campaña en Jan ⁠Yunis.

Casi tres años después del inicio de la guerra de Gaza, la escasez de productos básicos ha convertido los objetos cotidianos en bienes muy preciados. Los mecheros se comparten entre decenas de familias ⁠y pasan de tienda en tienda hasta que se rompen por el uso constante.

LA REPARACIÓN ​DE ENCENDEDORES SE CONVIERTE EN UN NEGOCIO

"Cuando quiero encender un fuego, ‌espero a que alguien más lo encienda, o ‌voy donde alguien ha encendido uno, cojo un trozo de cartón, lo enciendo y lo ⁠traigo de vuelta", explicó Abu Saada.

La escasez ha creado un nicho de mercado para Hassan Abu Latifa, un padre desplazado con tres hijos que repara mecheros de plástico rotos en un pequeño quiosco.

"Reparar mecheros no es realmente una profesión, pero debido al sufrimiento, a la necesidad que tiene la gente ​de ellos y ‌a nuestra necesidad de trabajar, nos hemos visto obligados a dedicarnos a ello como tal", explica este hombre de 35 años, que trabajaba como ingeniero agrónomo antes de la guerra.

Rodeado de cajas de mecheros estropeados y piezas de recambio recuperadas, Abu Latifa señaló que la escalada de los precios ha obligado a las familias a reparar los ⁠mecheros en lugar de sustituirlos.

La guerra ha devastado la economía de Gaza. Las agencias de la ONU afirman que el desempleo en Gaza supera el 80%, mientras que la pobreza se ha acercado al 100%, después de que el conflicto acabara con la mayor parte de la actividad económica y destruyera las infraestructuras de todo el enclave.

Un alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre detuvo los principales combates, pero no logró poner fin a los ataques de Israel, que afirma haber actuado contra Hamás y otros ‌milicianos de Gaza que suponían una amenaza inminente.

"SIN UN MECHERO, EL TRABAJO SE DETIENE", AFIRMA UNA PANADERA

Hamás culpa a los ataques israelíes y a las restricciones fronterizas de la falta de avances para alcanzar un acuerdo amplio que ponga fin al conflicto.

Los niveles de ayuda siguen siendo objeto de controversia. La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, dirigida por Hamás, afirma que los suministros que entran en Gaza ‌están muy por debajo de las necesidades, mientras que COGAT, el organismo militar israelí responsable de los asuntos humanitarios en los territorios palestinos, sostiene que los envíos de alimentos desde el alto el fuego han superado los ‌requisitos del Programa Mundial ⁠de Alimentos.

Para Iftikhar al-Kafarna, una madre desplazada con seis hijos que hornea pan en un horno tradicional para ganarse la vida, esta pequeña herramienta se ha convertido ​en algo fundamental para su sustento.

"Si hay un mechero, hay trabajo. Si no hay mechero, el trabajo se detiene y puedo quedarme sentada tres o cuatro horas sin trabajar", afirmó.

Con información de Reuters