Los pelícanos hambrientos en Perú son un aviso del riesgo económico de El Niño

FOTO DE ARCHIVO: Pelícanos se observan junto a una lonja de pescado en el distrito de Chorrillos, Lima

​Cientos de pelícanos hambrientos se congregan en algunos puertos de Perú en busca de alimentos que escasean en el mar, una señal visible de que el fenómeno ‌meteorológico de El Niño podría ser ‌muy severo y perjudicar a sectores clave de la economía local.

Expertos dicen que el aumento de la temperatura en el océano vinculado al El Niño, ha alterado los ecosistemas marinos frente a la costa peruana, obligando a los pelícanos a buscar comida incluso en mercados urbanos. Algunos reciben sobras de pescadores y comerciantes, pero otros tal vez no sobrevivan.

"Lo que está ocurriendo hoy en día es la invasión de aguas calientes provenientes del norte", dijo ​Carlos Zavalaga, biólogo marino. "Las aves ⁠se van de sus sitios de reproducción y también empiezan a morir por falta ‌de comida", agregó.

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La comisión estatal que monitoriza el fenómeno de El ⁠Niño (ENFEN) en Perú dijo a mediados de julio en ⁠un reporte que no descarta un evento de El Niño de "magnitud extraordinaria", desde fines de año y que se extienda hasta abril del 2027.

La preocupación por el conjunto de la economía ⁠está aumentando.

La industria pesquera de Perú teme no poder cumplir con su meta de ​exportar unos 5.000 millones de dólares este año, frente a ‌los 4.600 millones de ventas en el 2025, ‌según Alfonso Miranda, exviceministro de Pesquería y líder de un comité para el ⁠manejo sostenible del calamar gigante en el Pacífico sur.

"Hay mucha incertidumbre por lo que puede pasar en este fenómeno de El Niño", contó. "Dentro de un mes van a comenzar las lluvias que afectan fundamentalmente a las regiones del norte del Perú, que es donde está ​la principal fuente ‌de la actividad de pesca y acuicultura para consumo humano", agregó.

La temperatura en la superficie del mar ha subido a entre 2 y 5 grados más de lo normal, dijo la semana pasada el ENFEN, un escenario que aleja a algunas especies marinas significativas para la industria pesquera hacia aguas más profundas.

Con ⁠los peces en retirada, la producción del sector pesquero cayó un 31% en los primeros cinco meses del año, mientras que la agricultura, afectada por el cambio del clima, apenas creció un 0,4%, frenando un gran avance, según datos oficiales.

La economía de Perú registró en mayo su crecimiento más débil en el año, por la fuerte caída de los sectores pesquero y manufacturero. El banco central advirtió de que El Niño probablemente seguirá golpeando en los próximos meses.

El gobierno del ‌mandatario interino José Balcázar declaró a inicios del mes el estado de emergencia en casi el 40% de los distritos del país "por peligro inminente" debido a El Niño.

Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, también es un gran productor de harina de pescado y exportador agrícola, enviando productos como arándanos, paltas y uvas fresca.

El Congreso peruano aprobó un aumento presupuestal equivalente a ‌2.800 millones de dólares el 15 de julio para financiar obras de infraestructura y reforzar medidas frente a las condiciones climáticas adversas. La industria pesquera y del sector agrícola afirma que son insuficientes.

Las ‌agroexportaciones alcanzaron un récord ⁠de 15.100 millones de dólares en 2025, pero los productores advierten que las perspectivas están comenzando a deteriorarse.

Gabriel Amaro, líder de la asociación de ​productores agrícolas peruanos, AGAP, dijo que nuevas proyecciones apuntan que el sector dejaría de exportar casi unos 1.000 millones adicionales previsto para este año: "Creemos que este El Niño podría ser el peor en 50 años", advirtió.

Con información de Reuters