En medio de una severa escalada bélica que multiplicó las incursiones aéreas en ambos lados de la frontera, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el "terrible" impacto que la guerra en Ucrania está provocando sobre la población civil. A través de su portavoz, Thameen al Kheetan, el organismo internacional exigió el cese inmediato de los ataques de largo alcance dirigidos contra infraestructuras energéticas, centros logísticos y edificios residenciales tanto en suelo ucraniano como en territorio ruso.

Desde la sede del organismo, Al Kheetan remarcó que las instalaciones civiles que fueron blanco de múltiples incursiones en las últimas jornadas cuentan con una protección "de forma estricta bajo el Derecho Internacional", por lo que enfatizó que cualquier ofensiva deliberada contra estos objetivos configura de manera directa un crimen de guerra. "La guerra de Ucrania está teniendo un impacto cada vez mayor sobre los civiles", advirtió el portavoz de la ONU, Thameen al Kheetan, al tiempo que lamentó los recientes ataques contra buques en el mar Negro por poner en riesgo la navegación marítima.

El reporte de Naciones Unidas hizo hincapié en la frecuencia de las ofensivas sobre los grandes centros urbanos, detallando que Kiev, la capital ucraniana, fue víctima de bombardeos por séptima vez en tan solo un mes. Asimismo, la vocería de la ONU señaló que las incursiones de largo alcance ejecutadas por las fuerzas de Kiev también han dejado víctimas civiles y severos daños materiales en instalaciones logísticas de empresas privadas ubicadas en territorio de la Federación Rusa.

Esta advertencia diplomática se conoce un día después de que se registraran graves incidentes en la frontera. Ayer lunes, al menos cinco personas murieron como consecuencia de un ataque con drones lanzado por el Ejército ucraniano contra un autobús de pasajeros en la región rusa de Bélgorod, según reportaron las autoridades locales. El episodio se suma a la violenta dinámica de hostilidades desatada desde febrero de 2022 tras la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, y que en las últimas semanas ha sumado el uso masivo de aeronaves no tripuladas en zonas urbanas.

Con información de EuropaPress.