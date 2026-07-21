La deuda pública en la Eurozona subió al 88,9% del PIB en el primer trimestre

Las cuentas públicas de las principales economías del continente europeo volvieron a mostrar signos de deterioro en el arranque del año. La relación entre la deuda pública bruta y el Producto Interno Bruto (PIB) en la zona euro subió en el primer trimestre al 88,9%, superando el 87,7% registrado al cierre del trimestre anterior. En la misma línea, el pasivo del conjunto de la Unión Europea (UE) también experimentó un salto, pasando del 81,8% al 82,9% de su producto global.

En la comparación interanual, la deuda de la eurozona registró un incremento frente al 87,2% anotado en el primer trimestre de 2025. Por su parte, la relación deuda/PIB del total de la UE se ubicaba en ese mismo período en el 81,4%, ratificando la tendencia alcista confirmada en el reporte publicado este martes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. La deuda bruta total alcanzó los 14,243 billones de euros en la zona del euro, una cifra que se eleva hasta los 15,704 billones al ampliar la medición a la totalidad de los países del club comunitario.

Al analizar la estructura de los pasivos, los informes oficiales detallan que el 84,3% de la deuda dentro de la zona euro está compuesta por títulos y bonos (83,6% en la UE), un 13,2% por préstamos directos (13,9% en el bloque general) y el 2,5% restante por efectivo y depósitos bancarios.

Los ratios más elevados de endeudamiento respecto del PIB al cierre del primer trimestre de 2026 se concentraron en el sur europeo con Grecia liderando la lista con un 143,5%, seguida por Italia con el 138,9%, Francia con el 117,6%, Bélgica con el 109,1% y España con el 101,6%. En la vereda opuesta, las proporciones más bajas del continente correspondieron a Estonia (25,2%), Dinamarca (26,8%), Bulgaria (28,5%) y Luxemburgo (29,2%).

En términos trimestrales, los saltos más abruptos en la carga financiera los registraron Hungría con un aumento de 3,1 puntos porcentuales, Lituania (+2,9%), Luxemburgo (+2,8%) e Irlanda (+2,2%). Por el contrario, las reducciones de deuda más marcadas se dieron en Grecia (-2,6%), Bulgaria (-1,3%), Países Bajos (-1,0%) y Eslovenia (-0,9%).

En el caso particular de España, la deuda bruta se posicionó en 1,739 billones de euros, equivalente al 101,6% de su PIB. Este resultado implica una suba de un punto porcentual en relación con el trimestre previo, aunque representa una mejora de 1,7 puntos en la medición interanual.

Con información de EuropaPress.