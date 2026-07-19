Denuncian despidos y salarios impagos en un histórico frigorífico de Mar del Plata

Despidos y atrasos salariales en un importante frigorífico.

En el marco de la crisis económica que generó el gobierno libertario encabezado por Javier Milei, los trabajadores de un importante frigorífico de Mar del Plata denuncian despidos y atrasos salariales.

La situación del frigorífico San Telmo volvió a profundizarse luego de que el Sindicato de la Carne denunciara nuevas desvinculaciones, tras meses de incertidumbre, ya que la faena está prácticamente paralizada y los pagos siguen sin efectuarse.

Desde el ingreso al establecimiento, el referente gremial Osvaldo Quiroga confirmó que durante junio hubo nuevas cesantías y advirtió que quienes fueron desvinculados todavía no cobraron la liquidación final.

"Fueron despedidos varios compañeros. Anteriormente sufrimos despidos por goteo: al principio fueron 15, después retomaron el trabajo algunos, ahora despidieron a tres más", señaló al medio Mi8. El dirigente explicó que la principal preocupación del gremio sigue siendo preservar las fuentes laborales, aunque reconoció que la situación se volvió cada vez más difícil.

"Todavía no cobraron la liquidación final. Nos interesa mantener las fuentes de trabajo, pero estamos muy complicados con esta situación", afirmó. Los problemas también alcanzan a los empleados que permanecen dentro de la planta.

El frigorífico no pagó los aguinaldos y debe salarios

En ese sentido, otro foco de conflicto surgió porque la empresa aún no abonó el medio aguinaldo y comenzaron a registrarse demoras en el pago de las quincenas, una situación que antes no era habitual. "Lo que es peor es que venimos con el 'mañana, mañana' y a hoy no se pagó. Estamos preocupados", expresó.

El frigorífico lleva seis meses sin realizar faena, luego de que la última actividad productiva se registrara en enero. Para el sindicato, la explicación de la empresa, que atribuye la crisis al contexto económico nacional, no alcanza para justificar el deterioro. "La empresa dice que es por la situación económica del país, pero esto pasa desde que se reinauguró. No es excusa. Ni en tiempos de otro gobierno", cuestionó el delegado gremial.

El dirigente recordó que la reapertura del establecimiento estuvo acompañada por anuncios de expansión que nunca llegaron a concretarse: "Hubo una reinauguración hace años con el dueño, Eugenio San Gregorio, que prometió 400 puestos laborales, exportación, y la última faena fue en enero con 40 animales. ¿Cómo se mantiene una empresa tan grande? Hace seis meses no se hace faena".

Desde el Sindicato de la Carne aseguran que durante este tiempo acercaron distintas propuestas para intentar sostener la producción y evitar la pérdida de empleos, aunque afirman que nunca obtuvieron respuestas por parte de la empresa. "Pusimos toda nuestra buena voluntad con los compañeros trabajadores, acercamos propuestas para aumentar el volumen de faena y nunca pasó nada", aseguró.

y agregó: "En un conflicto parecido al de hoy lo dijimos el año pasado: esto es una muerte anunciada. Nos están haciendo agonizar a los trabajadores en vez de pagar las liquidaciones como corresponde".

Según el sindicato, desde que comenzó la crisis ya se perdieron alrededor de 60 puestos de trabajo. Actualmente quedan 24 trabajadores en la planta, más otros 15 que corresponden al personal de limpieza y mantenimiento, todos ellos con su continuidad laboral en riesgo. Mientras esperan respuestas de la empresa, los trabajadores resolvieron volver a manifestarse frente al establecimiento.