Ante el mundo financiero, Milei defendió los despidos y cierres de empresas: "Ganan 47 millones de argentinos y pierden 920"

El presidente Javier Milei justificó los despidos en las empresas que se multiplican en todo el país, en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Durante un discurso que no estuvo exento de críticas de los presentes, que cuestionaron su modelo económico, el mandatario planteó que la pérdida de puestos laborales funciona como moneda de cambio por el supuesto superávit porque "ganan 47 millones de argentinos" con los cierres de esas empresas.

"Cuando es ineficiente, quiebra. Pero el consumidor en vez de pagarlo 400 pesos, lo paga 100 pesos. Eso va a generar puestos de trabajo de mejor calidad en otros sectores de la economía que si quiere la gente. Claro, pierde el corrupto del empresario, del político, pero ganan 47 millones de argentinos y los 920 trabajadores tendrán que ir a trabajar a otro sector", subrayó el Presidente en el evento, después de un grito incómodo que se escuchó mientras criticaba a los "gobiernos populistas" y advertía que "se iban a estrellar". "Como ahora", le llegó a responder uno de los presentes.

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