TSMC registra un aumento del 77% en sus ganancias del segundo trimestre

El logo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en el Museo de la Innovación de TSMC en Hsinchu, Taiwán

Por Wen-Yee Lee, Ben ​Blanchard y Faith Hung

TAIPÉI, 16 jul (Reuters) - TSMC, el principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial y un importante ‌proveedor de Nvidia, informó ‌el jueves de un salto del 77% en sus ganancias del segundo trimestre, hasta un récord que superó con creces las previsiones del mercado.

Beneficiada por el fuerte aumento de la demanda de chips avanzados utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co dijo que su ganancia neta entre abril y junio aumentó a ​706.600 millones de ⁠dólares taiwaneses (21.990 millones de dólares estadounidenses), su noveno trimestre consecutivo de ‌crecimiento porcentual de dos dígitos.

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La cifra quedó muy ⁠por encima de una previsión de 632.600 ⁠millones de dólares taiwaneses para el segundo trimestre, según una estimación de SmartEstimate de LSEG elaborada a partir de 18 analistas. SmartEstimates otorga ⁠mayor peso a las previsiones de los analistas que ​son más precisos de forma constante.

Analistas dijeron que ‌la demanda de las tecnologías de ‌proceso de 3 nanómetros y 2 nanómetros de Taiwan Semiconductor ⁠Manufacturing Co (TSMC) para chips de inteligencia artificial, así como de su avanzada tecnología de encapsulado de chips, CoWoS, sigue siendo sólida.

Eso ha catapultado a nuevos máximos a la compañía más valiosa de ​Asia, proveedor ‌clave de Nvidia y Apple. Su capitalización bursátil casi duplica ahora la de su competidor surcoreano Samsung Electronics, en torno a 1,97 billones de dólares estadounidenses.

El lunes, la compañía anunció un aumento del 36% en sus ingresos del ⁠segundo trimestre, por encima de las previsiones del mercado y en un máximo histórico.

La empresa tiene programada una conferencia sobre resultados a las 0600 GMT para ofrecer sus previsiones para el tercer trimestre y para todo el año.

Analistas esperan en general que TSMC eleve sus perspectivas de crecimiento de ingresos para todo el año y estarán atentos a si ‌también incrementa su gasto de capital, un indicador clave de la confianza de la dirección en la durabilidad de la demanda de inteligencia artificial.

En su última conferencia de resultados, en abril, la compañía dijo que el gasto de capital de 2026 se situaría en la parte ‌alta de su previsión anterior de entre 52.000 millones y 56.000 millones de dólares estadounidenses.

TSMC está invirtiendo 165.000 millones de dólares estadounidenses para construir ‌fábricas de chips ⁠en Arizona.

Las acciones de TSMC que cotizan en Taipéi han ganado un 59% en lo que va de ​año, en gran medida en línea con el mercado general.

(1 dólar estadounidense = 32,1340 dólares taiwaneses)

Con información de Reuters