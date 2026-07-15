Calendario de pagos de ANSES julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. El calendario abarca desde el 8 hasta el 29 de julio, con días específicos según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Este mes incluye el aumento por movilidad del 2,15% y el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Las prestaciones que se abonan en julio son jubilaciones y pensiones (mínimas y superiores), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignación Prenatal, Asignaciones Familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas (PNC) y Prestación por Desempleo (Plan 1). También hay pagos por ventana única para otras asignaciones. A continuación, el detalle completo por prestación.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminados en 2 y 3 : jueves 9 de julio (feriado, sin acreditación)

: jueves 9 de julio (feriado, sin acreditación) DNI terminados en 4 y 5 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 1 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 2 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 3 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 4 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 5 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 6 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 7 : miércoles 22 de julio

: miércoles 22 de julio DNI terminado en 8 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminado en 9: viernes 24 de julio

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminados en 2 y 3 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 4 y 5 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de julio

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Además, las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto para todas las terminaciones de DNI. Para la Prestación por Desempleo Planes 2 y 3, el programa Volver al Trabajo y las Becas Progresar, las fechas deben consultarse en Mi ANSES.

Montos Vigentes

Con la movilidad del 2,15% correspondiente a la inflación de mayo, el haber mínimo de jubilaciones y pensiones se ubica en $411.959. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000 del Decreto 399/2026, alcanzando un total de $481.959 para quienes perciben el haber mínimo. La PUAM, que también recibe el bono, queda en $329.430 (más $70.000). Las Pensiones No Contributivas también acceden al bono completo. La AUH general es de $153.414 por hijo, de los cuales ANSES deposita el 80% ($122.731) mensual y retiene el 20% restante para su cobro anual con la Libreta AUH. La AUH por discapacidad asciende a $499.387 ($399.510 en mano). Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. Además, los niños más chicos reciben el Complemento Leche de $55.841 del Plan 1000 Días. Las jubilaciones que superan la mínima no perciben bono si su haber excede los $481.959.

Es importante recordar que en julio no se paga aguinaldo: el medio aguinaldo (SAC) corresponde solo a las prestaciones previsionales y se abona en junio y diciembre. El bono de $70.000 se acredita automáticamente sin necesidad de trámite. Ante cualquier duda, se puede consultar la liquidación en Mi ANSES o llamar al 130.