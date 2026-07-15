Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 15 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 8 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 15 de julio
En el mercado informal, el dólar blue cotiza este miércoles 15 de julio con un precio de compra de $1500 y de venta de $1520, lo que representa una variación negativa del -0,33%.
Hace 23 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 15 de julio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) se negocia este miércoles a $1550,71 para la compra y $1554,76 para la venta, registrando una variación negativa del -0,64%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 15 de julio
El dólar MEP cotiza este miércoles a $1504,72 para la compra y $1506,32 para la venta, con una variación negativa del -0,72%, mientras que en el mercado de bonos se observan movimientos dispares que reflejan la cautela de los inversores ante las señales de la política económica.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 15 de julio
El dólar oficial se actualiza este miércoles 15 de julio con una leve baja. Según la cotización del Banco Nación, la moneda estadounidense se ofrece a $1445 para la compra y a $1495 para la venta, con una variación del -0,66% respecto a la jornada anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 15 de julio
El dólar blue cotiza este miércoles 15 de julio en el mercado informal a $1500 para la compra y $1520 para la venta, con una variación negativa del -0,33% respecto a la jornada anterior.
Hace 12 horas
Qué va a pasar con el dólar en julio
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA anticipa una suba gradual del tipo de cambio durante el segundo semestre. Qué valor esperan para julio y cómo cerraría el año.
REM del BCRA
Hace 22 horas
El dólar oficial bajó levemente y cerró en $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
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Bonistas aprovecharon pagos del Gobierno y se llevaron los dólares
Este lunes se registró el pico de salida de dólares financieros a cuentas del exterior de este mes. Coincidió con la acreditación del pago de los servicios de la deuda a los bonistas locales. Caputo sale a buscar en el mercado local hasta 2.000 millones de dólares esta semana con un nuevo bono.
15:48 | 13/07/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial arranca la semana después del feriado cotizando por encima de los $1.500. Cuál tipo de cambio conviene.
Cuál es el dólar más conveniente hoy
15:40 | 13/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la próxima semana. El límite superior seguirá avanzando y se ubicará por encima de los $1.827.
El valor máximo del dólar según el BCRA
14:28 | 13/07/2026
¿Seguirá la escalada vertiginosa del precio del oro?
Los bancos centrales de potencias emergentes están reemplazando sus reservas en dólares por lingotes. Estiman que la onza podría alcanzar los 8.000 dólares en los próximos cinco años.
10:10 | 13/07/2026
Sin cambios en el dólar oficial, cerraron al alza el blue y los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
14:11 | 12/07/2026
Sin cambios en el dólar oficial, suben el blue y los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
06:58 | 10/07/2026
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy tras una jornada sin cambios
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:38 | 08/07/2026
El Gobierno tomó créditos por U$S 3.200 millones con la excusa de pagar deuda
El Gobierno informó los contratos con las entidades financieras internacionales, que son BBVA, Santander y Deutsche Bank.
06:21 | 08/07/2026
El dólar oficial permaneció estable y cerró en $ 1.515
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
18:28 | 07/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualiza diariamente el techo de la banda cambiaria. El límite superior continúa avanzando y marca el valor máximo que podría alcanzar el dólar oficial mayorista los próximos días.
El valor del dólar, según el BCRA