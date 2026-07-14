Francia despliega 500 soldados en apoyo a Ucrania con motivo del Día de la Bastilla

El presidente francés Emmanuel Macron, su esposa Brigitte Macron, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y su esposa Olena Zelenska, jefes de Estado europeos durante el desfile militar en París, Francia

Unos 500 soldados de la "Coalición de los Dispuestos" que apoyan a Ucrania desfilaron el martes por los ‌Campos Elíseos de París ‌en el desfile anual del Día de la Bastilla, lo que, según Francia, sería un símbolo del despertar estratégico de Europa.

El tradicional desfile militar del día nacional de Francia tuvo lugar un día después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reuniera en París con unos 25 líderes para ​celebrar una cumbre ⁠de la coalición de aliados occidentales que apoyan a Ucrania ‌en su guerra contra Rusia.

Los aliados anunciaron ⁠una coalición de defensa aérea en ⁠un momento en que Ucrania se enfrenta a una grave escasez de munición y a la intensificación de los ataques rusos ⁠contra su capital, Kiev, y las regiones circundantes.

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Zelenski, el ​primer ministro británico, Keir Starmer, y el ‌canciller alemán, Friedrich Merz, figuraban entre ‌los cerca de 30 líderes invitados por Emmanuel Macron ⁠para presenciar el desfile del martes, el último del presidente francés antes de que abandone el cargo en 2027.

En él participaron unos 25 soldados ucranianos que desfilaron por la ​avenida más ‌famosa de la capital.

El tradicional desfile aéreo reunió a aviones franceses y de países europeos aliados, incluidos los cazas Mirage franceses que, según la oficina de Macron, serían pilotados por copilotos ucranianos que actualmente se ⁠están formando en este tipo de aeronaves.

"Será un desfile histórico debido a esta dimensión internacional, lo que constituirá una señal clara de que Europa está despertando y tomando conciencia de lo peligroso que se ha vuelto el mundo", dijo a los periodistas un asesor presidencial francés antes del acto.

El Kremlin dijo que seguía de ‌cerca la reunión del lunes de la "Coalición de los Dispuestos" y calificó a los países participantes de "hostiles".

En otra muestra de la postura de seguridad cada vez más firme de Europa, Macron dijo el lunes que el continente se enfrentaba a sus amenazas ‌más graves en décadas y que debía estar preparado para asumir los costos de defender sus valores y su seguridad.

"El mensaje que ‌enviamos al mundo ⁠es el siguiente: sí, la paz es nuestro objetivo; sí, valoramos la libertad y el Estado ​de derecho; y sí, estamos dispuestos a luchar para defenderlos, incluso a costa de derramar sangre si es necesario", dijo Macron.

(Edición de Aidan Lewis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)