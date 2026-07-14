Nueva York se convierte en el primer estado de EEUU en imponer una moratoria en los centros de datos

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen tomada desde un dron muestra el centro de datos Macrohard de xAI Colossus 2 en Southaven, Misisipi, EEUU

Nueva York se convirtió el martes en el primer estado de Estados Unidos en detener la ‌construcción de nuevos centros ‌de datos de gran envergadura al imponer una moratoria de un año ante la creciente preocupación de que las instalaciones que impulsan el auge de la inteligencia artificial estén aumentando los costos energéticos, agotando los recursos hídricos y suponiendo una carga para las comunidades ​locales.

La moratoria sitúa ⁠al estado de Nueva York a la vanguardia de ‌un creciente debate en EEUU sobre cómo ⁠gestionar la infraestructura necesaria para ⁠dar soporte a la inteligencia artificial. Mientras las empresas tecnológicas compiten por construir nuevos centros de datos, los legisladores ⁠y reguladores de decenas de estados están sopesando ​medidas para limitar su impacto en ‌las redes eléctricas, las facturas ‌de gastos energéticos y las comunidades locales.

"Dado que el desarrollo ⁠de los centros de datos amenaza con disparar las facturas de gastos energéticos, agotar nuestros recursos naturales y generar incertidumbre entre los neoyorquinos, es mi responsabilidad ​tomar medidas ‌y liderar", dijo la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, quien añadió que también impulsará una legislación para derogar las exenciones del impuesto sobre las ventas para los grandes centros ⁠de datos.

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La prohibición de construcción se aplicará a los centros de datos que consuman 50 megavatios o más de energía, según informaron fuentes de la oficina de la gobernadora.

Durante la moratoria, el Departamento de Conservación Medioambiental del estado no expedirá ningún permiso discrecional que no se haya considerado ‌ya completo, según informó la oficina de la gobernadora.

En su lugar, Hochul ordenó a los funcionarios estatales que elaboraran una Declaración Genérica de Impacto Ambiental para garantizar que los nuevos centros de datos que entren en funcionamiento cumplan "normas ‌coherentes", así como para examinar los posibles impactos ambientales de la construcción y el funcionamiento de los centros de datos ‌en el ⁠estado.

La prohibición se levantará una vez que el estado haya ultimado dichas normas, según la oficina ​de Hochul.

Con información de Reuters