La aplicación reúne los principales servicios médicos en una única plataforma digital.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa ampliando sus herramientas digitales para que los afiliados puedan realizar distintos trámites sin necesidad de acercarse a una agencia.

A través de su plataforma web y de la aplicación oficial para celulares, el organismo ofrece acceso a turnos, recetas, órdenes médicas, credenciales y otros servicios que facilitan la atención diaria. La propuesta busca agilizar las gestiones y reducir los tiempos de espera para quienes necesitan resolver trámites relacionados con su cobertura médica.

Qué trámites podés hacer con PAMI digital

Los canales digitales de PAMI permiten realizar diferentes gestiones administrativas desde cualquier lugar con conexión a internet. Tanto la página oficial como la aplicación para dispositivos móviles concentran funciones que antes requerían atención presencial.

Entre las opciones disponibles se encuentran la consulta de recetas electrónicas, la visualización de órdenes médicas vigentes, el acceso a teléfonos de emergencia y la gestión de turnos para distintas dependencias del organismo.

Además, la plataforma cuenta con un sistema de autogestión que reúne los principales trámites en un solo lugar. De esta manera, cada afiliado puede identificar rápidamente el servicio que necesita y seguir las instrucciones correspondientes para completar la solicitud.

Cómo consultar el estado de un trámite

Una de las funciones más utilizadas es el seguimiento de expedientes iniciados de manera digital. Para hacerlo, el sistema solicita ingresar el número de caso asignado al momento de comenzar la gestión.

Una vez cargado ese dato, la plataforma muestra el estado actualizado del trámite, lo que permite conocer si continúa en análisis, requiere documentación adicional o ya fue resuelto. Esta herramienta evita consultas presenciales y facilita el seguimiento desde el hogar.

La aplicación móvil concentra los principales servicios

La aplicación oficial de PAMI reúne buena parte de las funciones que utilizan los afiliados de manera habitual. Desde el celular es posible acceder a la documentación médica registrada por los profesionales de la red de prestadores.

Allí pueden consultarse las recetas electrónicas, las órdenes para estudios o prácticas médicas y los datos de contacto destinados a emergencias. Todo queda disponible dentro de una misma plataforma para simplificar el acceso a la información sanitaria. La aplicación también incorpora la posibilidad de gestionar turnos para recibir atención presencial en las agencias del organismo cuando sea necesario realizar un trámite específico.

También podés consultar recetas, órdenes médicas y teléfonos de emergencia fácilmente.

Cómo consultar la cartilla médica

Otra de las herramientas disponibles es la cartilla médica digital, que permite localizar profesionales y centros de salud incluidos dentro de la cobertura de PAMI.

El buscador ofrece distintas formas de realizar la consulta. Los afiliados pueden encontrar especialistas por nombre, por especialidad médica, por establecimiento de salud o mediante criterios de cercanía con su domicilio. La base de datos también incluye centros de diagnóstico, instituciones oftalmológicas y otros prestadores que forman parte de la red de atención del organismo.

Credencial digital y versión para imprimir

La credencial de PAMI también se encuentra disponible en formato digital dentro de la aplicación oficial. Esto permite que los afiliados la presenten directamente desde el celular cada vez que necesiten acreditar su cobertura.

En caso de requerir una versión física, la página web del organismo ofrece la posibilidad de generar una credencial provisoria para imprimir. De esta forma, quienes prefieran contar con una copia en papel también pueden obtenerla sin realizar un trámite presencial.