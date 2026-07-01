La silla de ruedas requiere resumen de historia clínica con el peso del afiliado.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) continúa ofreciendo los mecanismos administrativos para que jubilados y pensionados accedan a insumos médicos fundamentales, como pañales, audífonos, sillas de ruedas y anteojos. Estos recursos están destinados a garantizar la asistencia sociosanitaria de quienes demuestran una necesidad clínica comprobada.

Cómo hago para obtener los insumos de PAMI

Pañales

Para obtener pañales, el procedimiento es sencillo: el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera que emita una orden médica electrónica junto con la receta correspondiente. Una vez realizada la consulta, los pañales pueden retirarse en cualquier farmacia adherida a la Red PAMI pasadas 48 horas. Además, el médico tiene la posibilidad de emitir hasta 6 recetas simultáneas, lo que permite cubrir las entregas para los próximos seis meses y evitar trámites frecuentes.

Audífonos

En cuanto a la provisión de audífonos, el trámite puede realizarlo el afiliado personalmente, un apoderado o un familiar directo en la agencia PAMI o en la Unidad de Gestión Local (UGL). Para esto, es necesario presentar el DNI, el último recibo de cobro, la credencial de afiliación, la orden del especialista y la audiometría.

Posteriormente, se notificará un turno para realizar la prueba de audífonos y la toma de impresión del molde auditivo en el consultorio del proveedor asignado. Finalmente, se entregará la prótesis auditiva, se calibrará y se brindarán las instrucciones para su correcto uso y adaptación.

Silla de ruedas

Para solicitar una silla de ruedas, también pueden realizar el trámite el afiliado, su apoderado o un familiar directo en la agencia o UGL. Los documentos requeridos son el DNI, el último recibo de cobro, la orden médica, un resumen de la historia clínica que especifique el peso del afiliado y el compromiso de entrega o el contrato de comodato, según el código del equipo solicitado.

Los tiempos de entrega dependen de varios factores, como la duración del proceso de licitación, la cantidad que provea el adjudicatario y los plazos de distribución de las empresas responsables.

Para audífonos necesitás orden del especialista y una audiometría.

Estos procedimientos buscan facilitar el acceso a insumos esenciales para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, asegurando que quienes los necesiten puedan obtenerlos de manera ordenada y con respaldo médico.

El médico puede emitir hasta 6 recetas simultáneas para pañales.

Anteojos

PAMI cubre anteojos recetados para afiliados con indicación médica. Para solicitarlos, se necesita la receta del oftalmólogo (electrónica o válida), el DNI, la credencial y el último recibo de haberes. El trámite se realiza en farmacias de la Red PAMI o en agencias del organismo.

La cobertura es del 100% hasta un monto determinado, según la complejidad de la graduación. La entrega demora entre 15 y 30 días hábiles. También cubre reparaciones o reposiciones en casos de rotura con denuncia y orden médica que justifique la necesidad.