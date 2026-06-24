El beneficio de PAMI para jubilados que necesitan cuidados diarios

El programa garantiza cuidado permanente para adultos mayores dependientes.

Muchos jubilados y pensionados atraviesan situaciones en las que la vida independiente deja de ser posible. Problemas de salud, pérdida progresiva de autonomía o la ausencia de una red familiar de contención hacen que el cuidado cotidiano en el hogar se vuelva cada vez más difícil de sostener. En ese contexto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente un programa que ofrece residencias con atención integral para adultos mayores.

Se trata de las Residencias de Larga Estancia, una alternativa destinada a afiliados que necesitan asistencia permanente y no pueden permanecer solos en su vivienda habitual. El objetivo es garantizar cuidados, acompañamiento y condiciones de vida adecuadas dentro de un entorno protegido.

Qué es el programa de residencias de PAMI

Las Residencias de Larga Estancia (RLE) forman parte del sistema de prestaciones sociales y sanitarias del organismo. Están destinadas a afiliados que requieren apoyo constante en su vida diaria, pero que no necesitan internación hospitalaria.

Estos espacios funcionan como hogares asistidos donde se prioriza la contención, el bienestar y la convivencia. No son hospitales ni centros psiquiátricos, sino instituciones orientadas a acompañar la vida cotidiana de personas mayores en situación de dependencia. El programa busca dar respuesta a una problemática creciente de adultos mayores que no pueden sostenerse de manera autónoma y requieren un entorno seguro con asistencia permanente.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El acceso está dirigido a afiliados de PAMI mayores de 60 años que presentan dificultades para realizar actividades básicas como alimentarse, higienizarse o movilizarse sin ayuda.También pueden solicitarlo jubilados o pensionados que no cuentan con familiares o redes de apoyo capaces de brindar cuidados sostenidos en el tiempo.

Sin embargo, el ingreso no es automático. Cada caso atraviesa una evaluación socio-sanitaria que analiza la situación médica, social y familiar del solicitante para determinar si corresponde o no la incorporación al programa.

Las residencias incluyen alojamiento, atención médica y contención diaria.

Qué servicios incluyen las residencias

El beneficio contempla una cobertura integral pensada para la vida diaria del adulto mayor. Las residencias ofrecen alojamiento permanente y alimentación diaria, junto con atención de enfermería y cuidados profesionales adaptados a cada situación.

También incluyen controles médicos de baja complejidad, acompañamiento psicológico y actividades recreativas orientadas a estimular la socialización y el bienestar emocional. Además, se desarrollan talleres y terapias ocupacionales que ayudan a mantener rutinas activas y promover la autonomía dentro de las posibilidades de cada residente.

Cómo se solicita el ingreso

El trámite puede iniciarlo el propio afiliado, un familiar o un apoderado legal. La gestión se realiza tanto de manera presencial en las agencias de PAMI como a través de los canales digitales del organismo.

Vos podés iniciar el trámite si necesitás asistencia continua.

Para avanzar con la solicitud es necesario presentar documentación médica y administrativa, como el recibo de jubilación o pensión, estudios complementarios y una evaluación integral de salud firmada por un profesional. También se solicita consentimiento informado y otros formularios que permiten evaluar cada situación particular antes de definir el ingreso.

Qué personas no pueden acceder

Existen situaciones específicas que quedan excluidas del programa. Entre ellas se encuentran los casos que requieren internación de mayor complejidad médica o tratamientos especializados fuera del alcance de estas residencias.

También se excluyen personas con cuadros de salud mental agudos, consumos problemáticos activos o condiciones judiciales que impidan la convivencia en estos espacios.