PAMI: cómo gestionar traslados en ambulancia en CABA y GBA

El trámite varía según la complejidad del cuadro de salud.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) detalló los procedimientos administrativos que deben seguir sus afiliados para gestionar traslados programados en ambulancia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El trámite varía según la complejidad del cuadro de salud y el tipo de profesional que emite la prescripción médica.

Cuando el traslado no requiere la presencia de un médico a bordo, el médico de cabecera entrega la orden correspondiente junto con el número de solicitud del trámite. A partir de ahí, el afiliado debe buscar un turno en la cartilla médica oficial entre los prestadores disponibles. Con la fecha y hora asignadas, debe llamar al organismo entre las 7 y las 15 horas, con un máximo de dos días hábiles de anticipación, para coordinar la logística del traslado.

En los casos en que el traslado sí exija la asistencia obligatoria de un médico, el médico de cabecera debe proveer documentación adicional, como la orden médica, el comprobante del traslado y un resumen de la historia clínica del paciente. El afiliado debe reservar turno consultando la cartilla y presentarse personalmente en el área de Prestaciones Médicas de su Unidad de Gestión Local (UGL) hasta dos días hábiles antes del traslado para coordinar los detalles finales.

El sistema también contempla situaciones en las que la indicación de traslado proviene de médicos especialistas, no del médico de cabecera. Si un especialista prescribe un traslado sin necesidad de médico a bordo, el afiliado primero debe acercarse a su agencia de cercanía para solicitar que se cargue el traslado en el sistema previsional. Luego, continúa con la búsqueda de turno en la cartilla y llama al número telefónico gratuito, respetando el horario de 7 a 15 horas y el plazo de hasta dos días hábiles para confirmar la disponibilidad del vehículo.

El afiliado debe llamar entre las 7 y 15 horas.

Por otro lado, si el especialista ordena un traslado que sí requiere acompañamiento médico, el afiliado debe contar con la orden médica, la solicitud y el resumen de la historia clínica. Tras reservar el turno con los prestadores de la cartilla, la coordinación definitiva queda a cargo de la Unidad de Gestión Local, donde el paciente debe presentarse personalmente hasta dos días hábiles antes del traslado.

Excepciones

Una aclaración importante que hizo PAMI es que los afiliados de las agencias bonaerenses de Campana y Escobar están exceptuados de estos canales virtuales o telefónicos. En estas localidades se mantiene el método tradicional, por lo que el beneficiario debe acudir directamente a la sede de su agencia con la orden médica del traslado programado para gestionar el servicio.